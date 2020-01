Gasperini contro i tifosi della Fiorentina: “Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti”

L’allenatore dell’Atalanta è stato bersagliato da offese per l’intera durata della partita. Poi ha risposto in conferenza stampa: “Non lo accetto: questa è cafonaggine e maleducazione”

L’Atalanta è stata eliminata a sorpresa dagli ottavi di Coppa Italia. A passare il turno è stata la Fiorentina. La trasferta al Franchi non è stata esattamente una passeggiata, per il tecnico bergamasco, Gasperini. Al risultato finale della partita, sfavorevole, si sono infatti sommati i cori contro di lui piovuti dagli spalti dello stadio fiorentino.

Gasperini è stato riempito di insulti per tutta la durata della partita, cosa che lo ha parecchio innervosito.

Ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato:

“Ci dispiace molto uscire dalla Coppa Italia. La sconfitta brucia. Non abbiamo recuperato dalla partita di Milano, potevamo anche vincerla ma la Fiorentina aveva più energie di noi. La Viola ha cercato e voluto vincere più di noi”.

In conferenza stampa, dopo poco, ha però risposto con veemenza ai cori del pubblico.

“Non ho mai insultato nessuno. Ero motivato al massimo per la mia squadra e mi hanno gridato più volte “Figlio di p…”. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono dei figli di p… Non lo accetto: questa è cafonaggine e maleducazione”.