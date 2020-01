Finito lo sciopero del tifo, Alvino annuncia: “I gruppi delle curve saranno al San Paolo martedì”

Gli ultras hanno deciso di tornare allo stadio per sostenere la squadra e provare a salvare il salvabile

Dopo l’imbarazzante prestazione del Napoli questa sera contro la Fiorentina gli ultras della curva B hanno deciso di sospendere lo sciopero messo in atto contro il regolamento d’uso dello stadio e tornare al San Paolo per sostenere la squadra in questo momento così difficile. Lo ha annunciato su Twitter Carlo Alvino

I gruppi organizzati delle curve molto probabilmente martedì saranno allo stadio cercando con un atteggiamento corretto di tifare e salvare il salvabile. — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 18, 2020