Cormezz: contro la Lazio gli ultras della curva B potrebbero tornare al San Paolo

Il Napoli sta pensando dei biglietti senza numerazione per dare agli ultrà la possibilità di tifare senza il rischio di essere multati

Il 5 novembre è stato l’inizio del periodo nero per il Napoli, non solo per quanto successo negli spogliatoi, ma anche per la decisione degli ultras della curva B di cominciare lo sciopero del tifo. Le ragioni risiedevano nel nuovo regolamento d0uso che, secondo gli ultras, gli impediva di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre. Impossibile dunque tifare e fare bene il proprio lavoro, si scelse così la strada della contrapposizione e dell’abbandono dello stadio. Dal quel 5 novembre infatti il Napoli gioca in casa in una cornice desolata di pochissimo pubblico, complice anche le prestazioni deludenti che non richiamano i tifosi.

Anche sabato per la gara contro la Fiorentina la situazione non è destinata a cambiare, nonostante anche le istituzioni cittadine si siano impegnate per trovare una soluzione

L’amministrazione comunale sta provando la strada della mediazione, l’ha confermato anche il sindaco De Magistris in un incontro con l’avvocato Emilio Coppola che si sta occupando delle istanze legali di molti tifosi a cui sono state contestate delle violazioni. L’assessore allo Sport Ciro Borriello sta lavorando alla costruzione di un tavolo tra le parti, entro fine mese dovrebbe esserci l’audizione in Commissione Sport sia dei tifosi che della Ssc Napoli.

La svolta però potrebbe arrivare nelle ultime ore, secondo il Corriere del Mezzogiorno, e quella di sabato potrebbe dunque essere l’ultima gara senza la curva B presente al San Paolo

Il Napoli sta studiando una soluzione riguardo all’applicazione del regolamento d’uso: emanare per le curve alcuni biglietti senza numerazione per dare agli ultrà la possibilità di aggregarsi e lanciare i cori di sostegno alla squadra senza il rischio di essere multati.