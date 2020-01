Daily Mail: il Tottenham vive il suo primo caso Mou

Il tecnico portoghese ha avuto un’acceso scambio di opinioni con Denny Rose scontento della scelta di non farlo giocare contro il Watford

Prima gatta da pelare per Jose Mourinho al Tottenham. Il tecnico portoghese ha avuto uno scontro con Danny Rose in campo durante l’allenamento di domenica. A riportarlo il Daily Mail che il difensore ha messo in discussione la decisione di Mou di non schierarlo nella partita contro il Watford

In particolare lo “special one” aveva dichiarato che il terzino aveva un infortunio alla schiena e non era nella migliore forma per giocare. Rose non era dello stesso avviso e ha contestato la scelte del manager chiedendo spiegazioni

I due si sono scontrati con le voci che si alzavano e gli spettatori che descrivevano “una grande tensione nell’aria”

L’assenza di Rose a Watford, unita a quella nel pareggio infrasettimanale della Coppa d’Inghilterra con Middlesbrough, aveva sollevato dubbi sul fatto che il terzino fosse ancora nei piani di Mourinho.