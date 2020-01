CorSport: Younes, il Signor No del Napoli, via solo a titolo definitivo

Il tedesco che è sempre stato un caso per il Napoli, continua a rifiutare il prestito, per lui aperta una pista in Bundesliga

Il Corriere dello Sport scrive del caso Younes che ha rifiutato il prestito, diventando “come il Signor No”.

Arrivato a gennaio scorso, ha collezionato 7 presenze e 148 minuti di gioco. Gattuso non lo ha mai schierato. E’ una specie di caso, scrive il Corriere dello Sport. Quando arrivò al Napoli “firmò e poi sparì”. Improvvisamente tornò all’Ajax, “raccontando di inaspettati problemi di salute del nonno”. Era gennaio, come adesso, “mese evidentemente complesso, per Amin”. Ultimamente non è stato convocato, prima per influenza e poi per contusione. Eppure, il tedesco continua a rifiutare

“sia la cessione in prestito, sia una destinazione italiana. Proprio così: niente Torino, Genoa e soprattutto Sampdoria, il club maggiormente interessato a lui. Una specie di caso sin da quando la sua vita s’è tinta d’azzurro, due anni fa. Il bene collettivo sarebbe dividere le rispettive strade, ma Younes il tedesco per il momento ha rifiutato tutte le opzioni italiane e soprattutto il prestito. Vuole andare via a titolo definitivo: chissà se riuscirà a spuntarla. L’ultima ipotesi, dopo aver detto l’ennesimo no alla Samp, è il Mainz, la Bundesliga, con o senza l’operazione Mateta”