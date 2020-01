CorSport: Napoli-Juve, Gattuso sceglie la tecnica di Fabian. Demme regista 

Per il resto è confermata la formazione vista contro la Lazio. Potrebbe rientrare tra i convocati anche Maksimovic. Koulibaly migliora ma sta a lui decidere quando tornare

Contro la Juve, Gattuso confermerà la formazione già vista in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Ma nel ballottaggio della vigilia tra Fabian e Lobotka l’ha spuntata lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport.

“La rincorsa di Fabian. Dopo le novità di Coppa Italia, con il lancio simultaneo dal primo minuto di Demme e Lobotka, all’esordio assoluto, Gattuso pensa all’usato garantito. In sintesi: Ruiz ha scalato posizioni, di prepotenza, e dunque il testa a testa con Stanley è tornato totalmente in bilico. Anzi: l’uomo venuto dall’Andalusia si candida seriamente a rientrare dal primo minuto dopo la panchina con la Lazio”.

Gattuso sceglie la tecnica, insomma.

Fabian sarà al fianco di Demme, confermato nel ruolo di regista, insieme a Zielinski.

In porta ancora Ospina, mentre in difesa ci saranno Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. Confermato anche il tridente d’attacco con Callejon, Milik e Zielinski.

Una sorpresa potrebbe essere il rientro tra i convocati di Maksimovic.

“ieri il serbo ha lavorato in parte con il gruppo fornendo risposte convincenti e così, se anche oggi non avvertirà postumi residui della distrazione al retto femorale destro, domani potrebbe andare in panchina”.