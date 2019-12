Sassuolo-Napoli, Gattuso preferisce Callejon. Lozano e Mertens di nuovo in panchina

Le scelte dell’allenatore del Napoli per la partita al Mapei Stadium. In difesa, coppia centrale formata da Manolas e Luperto. Non cambia nulla rispetto alla partita contro il Parma

Contro il Sassuolo Rino Gattuso conferma la formazione già schierata contro il Parma. Fa eccezione solo Luperto, che prende il posto dell’infortunato Koulibaly.

In porta Meret. Davanti a lui Manolas e Luperto centrali e, ai lati, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz in veste di regista. Con Allan e Zielinski ai fianchi. In attacco Milik punta centrale con Insigne a sinistra e Callejon a destra.

Confermate le esclusioni di Mertens e Lozano che già in occasione del debutto di Gattuso come allenatore del Napoli, contro il Parma, si erano accomodati in panchina.

Ecco le formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo, Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Duncan, Traore, Boga, Caputo. All: De Zerbi