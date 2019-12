Il grande anno del tennis italiano agli ATP Awards: premiati Berrettini e Sinner

Berrettini votato come “Most improved player of the year” del circuito, mentre la straordinaria ascesa di Jannik Sinner gli regala il titolo di “Newcomer of the year”

Non poteva che finire con altri due premi l’incredibile anno del tennis italiano. L’ATP ha premiato Matteo Berrettini come “Most improved player of the year” del circuito, mentre la straordinaria ascesa di Jannik Sinner nel tennis dei “grandi” non poteva che garantirgli il titolo di “Newcomer of the year”, la stella nascente del tennis maschile.

Berrettini ha cominciato l’anno da numero 54 del mondo, chiudendolo con 43 vittorie e soprattutto al numero 8 del ranking. Grazie a 2 titoli ATP e una semifinale agli US Open.

Sinner invece termina la stagione con tre tornei Challenger vinti, l’ingresso nella top 100 e il trionfo alle Next Gen ATP Finals di Milano da wild card. Ma non solo: a 18 anni una semifinale ATP ad Anversa, il primo match vinto in un Master 1000, a Roma, l’esordio nel tabellone principale di uno Slam, strappando persino un set a Wawrinka allo US Open. A gennaio numero 553 del mondo. Oggi è 78: il giocatore più giovane a chiudere l’anno nella top 80 dopo Rafa Nadal nel 2003.