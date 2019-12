Haaland è ufficialmente un giocatore del Borussia Dortmund (per 22 milioni)

Il centravanti è ormai un ex del Salisburgo. Con il club tedesco ha firmato oggi un contratto fino al 2024

“Nonostante le numerose offerte dei migliori club assoluti di tutta Europa, Erling Haaland ha scelto il progetto sportivo alla BVB e la prospettiva che gli abbiamo mostrato. La nostra tenacia ha dato i suoi frutti. Ci aspettiamo un centravanti ambizioso, atletico e fisicamente forte con un istinto marcato e una velocità impressionante, che vorremmo sviluppare ulteriormente a Dortmund. All’età di 19 anni, Erling sta ovviamente iniziando una carriera speranzosa!”.

Il club riporta anche le prime parole del calciatore, che era a Dortmund già da qualche giorno per farsi un’idea del Borussia e del suo centro sportivo.

“Ho avuto intense discussioni con la direzione del club e la gestione dello sport, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente passare a questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già fremendo per questo”.

Il centravanti norvegese si unirà alla squadra il 3 gennaio.

Le cifre del contratto sono le seguenti:

22 milioni di euro al Salisburgo, ovvero l’ammontare della clausola di rescissione, 15 milioni a Raiola per la commissione, 8 milioni di premio al calciatore per la firma, più 8 milioni a stagione per quattro anni e mezzo.