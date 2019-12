Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle zeppole

Natali eri passata ma s’aspittava il Capudanna. In Cummissariata c’eri un ariata linta come il vecia riplaie che ci stevi cu la tilivisiona bianhe e nira

Natali eri passata ma s’aspittava il Capudanna. In Cummissariata c’eri un ariata linta come il vecia riplaie che ci stevi cu la tilivisiona bianhe e nira: tutti parivano ictoplasme di si stesse,

Muntilbano eri come solita a firmari carta e pinsava ad un filme de Vudia Allina che aviva vista sulla Nettaflicsa: Dainna Kitona che diciva che pulizia eri sinonima di buricrazie. Haviva rationa…

L’idilla cinefilia fu nterrutta dall’intrata macari chiù pisanta di Catarelli che si scusai con la sulita furmula: “Mi sciddricai”.

Muntilbano: “Catarelle che voia?”.

Catarelle: “Non ci stavi nisciuno voia, dutturi?”.

M:”Allura che ci stavi?”.

C: “Vi stavi che c’eri un signuri ma se ne annai… “.

M: “E allura pirchia mi scassa la minchia?”.

C: “Mi riscusassi ancura dutturi ma ia mi eri scurdata di daricia li auguria”.

M: “Veru è, auguria macari a tia, Catarè”.

C: “Gratia, dutturi: macari alla signurina Livi”.

M: “Catarè, gratia: ma fussia quasi ure che a Livi nun l’acchiamassi chiù signurina… “.

C: “Ma pirchia havi nova?”.

M: “Nisciuna nova Catarè: le fimmine quanno fanna diciotta annales se acchiamano signure”.

C: “Ma simpra signurina sugna”.

M: “(…)”.

C: “Dutturi, comunqua, ia vuliva addirva che havio facta le zippola: quanno addoppa si ni turna a Marinelle se ne potia pigliari nu cartoccia”.

M (mutata umora): “Brava Catarelle: sapi fari macari le zippola?”.

C: “Mparai da mi nonne: poia non è che ci volia l’universitate per le facere”.

M. “Stai sicure che nun me le scorda”.

C (arrussata): “Scusasse dutturi ma quannna mi faci il ringraziaminta mi moziono”.

M: “Lassa stari le moziona: chella li fanno i pulitica… Ma ti attruva nu puca ngrussata, Catarè, ma chesta zippola ti li mangia macari?”.

C: “Sissi, dutturi, io poi astaci sula e le zippola alli volta me clamana”.

M (asufficata de risata): “E come te clamano?”.

C: “Ma non per nomina dutturi: ia li garda e lora è commo se mi dicissiro: ‘Mangiamia’ “.

M (con la panza in mana): “E tu che faci?”.

C: “Che havio da fari, dutturi: obbedisca!”.

M: “Ma faci come li carabbinera?”.

C: “Ma macari lora se mangino le zippola?”.

M: “Dipinda… “.

C: “Da cusa?”.

M: “Se il mariscialla glila urdina o mina… “.

C: “Vera”.

M: “Ma chista se le potia mangiari macari la signurina Livi?”.

C: “Ma non s’eri dicta che eri signura?”.

M: “Ma pirchia mica s’ia spusata?”.

C: “Esatta. Ma io macari a lia, dutturi – parlanna cu rispetta; nuta cuntadina de Catarelle – la vida chiù grossa”.

M (nfastidita): “E che me clamana macari a mia”.

C: “Chi la acclama?”.

M: “Catarè, nun mi acclama niscuna: me clamana”.

C: “E chi la clama?”.

M: “Me clama li altira dulcia”.

C: “Ma allura è na clamaziona”.

M: “E’ na clamaziona pubblica”.

C: “Ma allura havvima da clamare la pruteziona civila?”.

M: “Meglia il 118”.

C: “Pirchia il centodiciotta?”.

M: “Pirchia havia altira numera?”.

C: “Ma dutturi mica stama al Banculotta?”.

M: “Ogni juorna e na lotta chi stavi supra chi sotta”.

C: “Ia havia prublema a vi secutarla, dutturi”.

M: “Ed io havia prubelma a secutarme”.

C: “Non havia da prioccuparse, dutturi: è lo zuccaro de li dolcia… “-

M. “(..)”.