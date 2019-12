D’Esposito (Il Fatto): Sarri alla Juve ha portato la Grande Bruttezza

Una lettrice scrive a Il Fatto Quotidiano raccontando le sue impressioni sulla Juventus di Sarri. Sembra un flop, dice:

“non solo ha perso la Supercoppa contro la Lazio e non riesce a staccare l’Inter in campionato, ma è una squadra noiosa e anonima. Di lei si parla solo per gli atletismi, i gol e le sceneggiate di Ronaldo, nient’altro. Ma tutti gli altri, allenatore in testa, che fanno?”