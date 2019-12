Dal Portogallo: il Napoli su Acuna dello Sporting. La valutazione è 10 milioni

Lo scrive A Bola. Il club di De Laurentiis avrebbe già avvicinato l’entourage del calciatore e anche, informalmente, il club, che però aspetta un’offerta ufficiale

Secondo quanto scrive il portale portoghese A Bola, il Napoli sarebbe sulle tracce del terzino sinistro dello Sporting Lisbona Marcos Acuna.

“Ci sono già stati approcci all’internazionale argentino rivolti a persone vicine al calciatore, e al club sono arrivati ​​anche approcci informali. Tuttavia, il club risponde solo a proposte formali, cosa che, secondo le informazioni raccolte, accadrà presto, poiché il Napoli formalizzerà persino la sua intenzione di assumere il giocatore”.

Già l’estate scorsa il Napoli aveva seguito Acuña, ma non se ne è fatto niente. Ora il club di De Laurentiis, secondo A Bola, tornerà all’attacco a gennaio. Per averlo in azzurro, però, dovrà sborsare almeno 10 milioni perché questa è la valutazione che ne fa il club portoghese.

Su Acuna, secondo quanto scrive il portale, c’è stato, in passato, anche il Lokomotiv di Mosca, che però non si è ancora fatto avanti. In ogni caso, il calciatore

“si rivolgerà al campionato russo solo se la proposta sarà molto interessante dal punto di vista finanziario. A parità di condizioni, o con una leggera differenza, preferirà l’Italia”.

Il rinnovo di Acuna con lo Sporting è in stand by da questo inverno, quando il club portoghese ha rifiutato l’offerta dello Zenit. Se ne sarebbe dovuto riparlare a settembre, ma il cambio allenatore ha fatto rimandare tutto.

Acuña è legato allo Sporting fino al 2023 e ha una clausola risolutiva di 60 milioni.