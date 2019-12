CorSport: il Napoli in cerca di un esterno. I nomi caldi sono: Rodriguez, Bradaric e Kolasinac

Lo svizzero del Milan ha un minutaggio troppo scarso e la corte del Fenerbahce. Bradaric è una dolce tentazione. Per Kolasinac c’è la Roma in vantaggio

Sul mercato il Napoli va in cerca di un regista per il 4-3-3, ma anche di esterni di difesa. Il club non ne è a corto, ma non tutti quelli che ha a disposizione sono da considerarsi pienamente disponibili, scrive il Corriere dello Spot. Malcuit ne avrà ancora per un po’ di mesi, poi bisognerà capire come risponde il suo fisico. Ghoulam ha trascorso più tempo in sala operatoria che sul campo e non è mai tornato ai suoi livelli.

Serve un laterale

“uno che spinga, uno che dia la possibilità di rifiatare a Mario Rui. Hysaj con il Sassuolo è stato d’impatto, ha permesso a Di Lorenzo di andare al centro al fianco di Manolas. È un’opzione in più e però non basta”.

Sul taccuino del Napoli c’è il nome di Ricardo Rodriguez,

“che al Milan ormai vive da separato in casa e che ha il Fenerbahce tra i pretendenti più convinti”.

È una delle ipotesi al vaglio di Giuntoli, ma lo svizzero ha giocato solo 400 minuti, 5 presenze soltanto, e la cosa induce a riflettere.

C’è anche Domagoj Bradaric, che ha vent’anni appena compiuti e si è fatto le ossa nel Lilla

“è nato in un Paese che sforna talenti come la Croazia, e resta lì come una dolcissima tentazione”.

E poi c’è Kolasinac, 26enne dell’Arsenal che nella squadra inglese sembra di troppo e ha avuto problemi anche extracalcistici.

“La Roma è in vantaggio, il Napoli viene ritenuto osservatore non distratto”.

Il Napoli non inseguirà invece centrali difensivi, scrive il Corriere dello Sport, anche se è piena emergenza, soprattutto in vista dell’Inter.