Abete, il commissario “tecnico”: “Elezioni per la Presidenza della Serie A entro l’8 gennaio”

“Si tratta di un accompagnamento pratico, non è un commissariamento sostanziale ma tecnico. E non mi candiderò per altri ruoli”

“I miei obiettivi sono quelli di facilitare l’elezione del presidente della Lega nel più breve tempo possibile, spero entro l’8 gennaio”.

Così il nuovo commissario della Lega di Serie A, Giancarlo Abete. Che si definisce commissario… “tecnico” in attesa che si vada a nuove elezioni il prima possibile.

“Si tratta di un accompagnamento pratico – dice Abete – non è un commissariamento sostanziale ma tecnico. Non confondiamo il termine con il contenuto. È stato valutato che fosse più utile avere una persona che, conoscendo gli ambienti, riuscisse a farli dialogare per raggiungere l’obiettivo in tempi brevi e difendere così l’immagine della Lega, prioritaria”.

E Abete si chiama fuori da un suo impegno a lungo termine: “Non ho alcuna intenzione di candidarmi ad altri ruoli, ho fatto delle scelte diverse e non sono disponibile ad assumere ulteriori impegni”.