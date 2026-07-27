Seba Esposito rompe col Cagliari ed è un calciatore di Giuffredi. Ma Giuffredi porti a Napoli Favasuli, è meglio

Tensione tra l'attaccante e il Cagliari. È bravo ma al Napoli serve un goleador (uno alla Vlahovic, alla Moise Kean).

C’è un nome che a Napoli torna con insistenza ogni volta che si apre un dossier di mercato: Mario Giuffredi. Il procuratore che cura gli interessi di una discreta fetta dello spogliatoio azzurro, è di nuovo al centro della scena. Stavolta per un suo assistito in Sardegna. Come racconta la Gazzetta dello Sport al Cagliari è scoppiato il caso Sebastiano Esposito — e il legame tra Giuffredi e il Napoli fa subito drizzare le antenne.

Il caso: Esposito vuole l’adeguamento, col Cagliari è tensione

I fatti. Sebastiano Esposito, classe 2002 ed ex Inter, è legato al Cagliari fino al 2030, ma pretende un adeguamento del contratto. Prima dell’allenamento ha parlato a lungo con il tecnico Pisacane e il ds Accardi, poi le parti si sono riviste in hotel. Il messaggio, recapitato al club proprio tramite Giuffredi, è chiaro: l’attaccante vuole di più. Nei paraggi c’era anche il presidente Giulini, che — come i tifosi — non avrà gradito.

Secondo Cagliari Today sarebbe la fine dell’avventura dell’attaccante in terra sarda: “da domani il giocatore non si allenerà più con il resto del gruppo squadra”.

Perché riguarda il Napoli

Qui entra in gioco il filo azzurro. Giuffredi, in casa Napoli, è ovunque: dai rinnovi ai colpi in entrata. Basti pensare ai colloqui per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara, al contratto monstre con cui il club ha blindato Vergara — un gioiello per cui arrivano offerte da 25 milioni — fino al giovane Favasuli, che ha scelto proprio Giuffredi come agente: un indizio di avvicinamento all’azzurro. Un rapporto così stretto rende inevitabile la suggestione: se il caso-adeguamento a Cagliari dovesse spingere Esposito verso l’uscita, il Napoli — a caccia di un attaccante giovane e italiano — sarebbe uno sbocco naturale. E l’ennesimo affare targato Giuffredi. Cagliari Today specifica che Seba avrebbe scelto Napoli: “Esposito ha messo in cima alle sue preferenze proprio la piazza partenopea, considerata il contesto ideale per compiere il definitivo salto di qualità e consacrarsi ad alti livelli”

Cosa aspettarsi

Per ora siamo alla fase della tensione: il Cagliari non vuole svendere e domani, nell’amichevole con il Modena, si capirà molto dal semplice fatto che Esposito parta o meno titolare. Ma la storia recente insegna che, quando c’è di mezzo Giuffredi, tra il suo assistito e il Napoli la distanza può accorciarsi in fretta. Ma onestamente è meglio che Giuffredi porti a Napoli Favasuli. Sebastiano Esposito è bravo ma al Napoli serve un attaccante che faccia i gol. Uno alla Vlahovic, alla Moise Kean.