Favasuli cambia agente e sceglie Giuffredi: un avvicinamento al Napoli?

Il terzino del Catanzaro, reduce dall'esordio in azzurro, ha appena affidato la sua carriera a Mario Giuffredi. Che è un dettaglio tecnico, per carità. Ma è anche l'agente di mezzo spogliatoio del Napoli e uno che dice di avere "ottimi rapporti" con De Laurentiis. Su questi cambi, dalle parti del Vesuvio, si costruiscono le telenovele estive.

Lo abbiamo scritto qualche giorno fa, quando notavamo che il Napoli non dovrebbe farsi sfuggire Favasuli, un terzino destro da 12 milioni, la metà di Khalaili. Oggi arriva un tassello che i tifosi napoletani leggeranno con un sorrisetto: Favasuli ha scelto Giuffredi come nuovo agente. A rivelarlo è Nicolò Schira: “Excl. – il terzino del Catanzaro Costantino Favasuli cambia agenzia e ha scelto Mario Giuffredi come nuovo agente”, scrive il giornalista sul suo profilo X.

Favasuli-Giuffredi: perché a Napoli suona come un indizio

Sia chiaro: cambiare procuratore non equivale a firmare un contratto. Favasuli, che era assistito da Roberto De Fanti, semplicemente si è affidato a un’altra scuderia. Solo che quella scuderia, guarda caso, è la più “azzurra” del panorama: Giuffredi cura da anni una fetta abbondante dello spogliatoio del Napoli — da Di Lorenzo in giù — ed è uno che non ha mai nascosto la sua vicinanza al club. “Ho ottimi rapporti con De Laurentiis”, ha detto lui stesso, “se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro”. Non serve un master in dietrologia per unire i puntini.

Il valore del giocatore e la concorrenza

Al di là del gossip di mercato, il ragazzo vale la pena. Classe 2004, reduce da un’ottima stagione in Serie B col Catanzaro e dall’esordio in Nazionale da terzino destro con l’Italia di Baldini, Favasuli è finito nel mirino di mezza Serie A: Cagliari, che lo vorrebbe come erede di Palestra con la promessa di un posto da titolare, ma anche Roma e Sassuolo. Il Napoli, dal canto suo, è quello che ha già fatto sapere di apprezzarlo, pur muovendosi con i tempi dettati dalla nuova linea di mercato — quella per cui si è passati dallo “strapagare pur di comprare” al “prima vendere e valutiamo bene la rosa”.

Il precedente Khalaili e la lezione delle occasioni perse

Ed è qui che l’ironia rischia di diventare monito. Perché il Napoli, in questa sessione, ha già dimostrato di saper trasformare un obiettivo concreto in un rimpianto: è successo con Khalaili, per cui aveva l’accordo col giocatore ed è rimasto a guardare. Con Favasuli, adesso, c’è un elemento in più a favore: un agente amico. Se davvero il cambio è un segnale di avvicinamento — come a Napoli in tanti vorranno leggerlo — stavolta l’occasione è servita su un piatto d’argento. Poi, certo, magari è solo un cambio di agenzia. Ma a Napoli, si sa, l’estate senza un indizio di mercato non è estate.