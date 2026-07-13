Napoli, colloqui positivi per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara

Quest'ultimo riceverà un aumento di stipendio, come riportato da Schira. Fabrizio Romano: nel nuovo contratto di Vergara saranno inclusi anche bonus basati sulle prestazioni del giocatore e della squadra.

Napoli, colloqui positivi per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara

Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli celebrates after scoring during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2026. (Photo by Franco Romano/NurPhoto) (Photo by Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Oggi c’è stato il summit tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, in merito ai rinnovi di contratto dei due giocatori.

Conte Vergara

I rinnovi di Vergara e Di Lorenzo, la situazione

Come riportato da Nicolò Schira su X:

Accordo di principio tra Napoli e Antonio Vergara per il prolungamento del contratto con un aumento dello stipendio. Colloqui positivi anche per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo.

Ricordiamo che per quanto riguarda Di Lorenzo, il rinnovo è fino al 2029, mentre per Vergara fino al 2031. A confermare la notizia anche Sky Sport con un tweet.

Fabrizio Romano aggiunge che nel nuovo contratto di Vergara saranno inclusi anche bonus specifici basati sulle prestazioni del giocatore e della squadra.