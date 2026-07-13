Napoli, colloqui positivi per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara
Quest'ultimo riceverà un aumento di stipendio, come riportato da Schira. Fabrizio Romano: nel nuovo contratto di Vergara saranno inclusi anche bonus basati sulle prestazioni del giocatore e della squadra.
Oggi c’è stato il summit tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, in merito ai rinnovi di contratto dei due giocatori.
I rinnovi di Vergara e Di Lorenzo, la situazione
Come riportato da Nicolò Schira su X:
Accordo di principio tra Napoli e Antonio Vergara per il prolungamento del contratto con un aumento dello stipendio. Colloqui positivi anche per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo.
🚨 Excl. – Agreement in principle between #Napoli and Antonio #Vergara for the contract extension with an increase in salary. Positive talks also for Giovanni #DiLorenzo’s renewal. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026
Ricordiamo che per quanto riguarda Di Lorenzo, il rinnovo è fino al 2029, mentre per Vergara fino al 2031. A confermare la notizia anche Sky Sport con un tweet.
ULTIM’ORA MERCATO#Napoli, accordo per il rinnovo di #Vergara: si discute sugli ultimi dettagli#SkySport #SkyCalciomercato
— skysport (@SkySport) July 13, 2026
Fabrizio Romano aggiunge che nel nuovo contratto di Vergara saranno inclusi anche bonus specifici basati sulle prestazioni del giocatore e della squadra.
🚨🔵⚪️ New deal for Antonio Vergara at Napoli will be valid for 5 years with salary increased for Italian talented winger.
Specific add-ons also included based on player and team performances.
Never been close to any other club linked as Vergara only wanted to stay. pic.twitter.com/7Qu5WWO2V7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026