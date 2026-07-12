Calciomercato Napoli, offerta in arrivo da 25 milioni per Vergara (ma non si sa da chi)

Ne scrive Schira. Domani ci sarà l'incontro tra il Napoli e il suo procuratore Giuffredi

La settimana prossima, tra la presentazione di Allegri al San Carlo e l’inizio del ritiro di Dimaro, inizierà la stagione 2026/27 del Napoli. Tra i probabili protagnisti c’è Antonio Vergara. Sul futuro di quest’ultimo domani è in programma un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi ed Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, per il centrocampista d’attacco sarebbe in arrivo un’offerta importante. Ma non si sa da chi.

Napoli, offerta in arrivo per Vergara: le ultime sul futuro del calciatore azzurro

A riportare questa notizia, tramite il proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista Nicolò Schira:

“In arrivo un’altra offerta da €25M + bonus al Napoli dopo quelle respinte settimana scorsa per Antonio Vergara. In caso di cessione sarebbe tutta plusvalenza per il club azzurro. Il summit di domani è decisivo per capire il destino del gioiellino napoletano”.

Il tweet dell’esperto di calciomercato poi si conclude proprio sull’incontro di domani:

“De Laurentiis ci punta forte e vuole blindarlo con un maxi rinnovo per renderlo un punto fermo del presente e per il futuro del Napoli, però Vergara vuole garanzie. Se Allegri e il club ci puntano e credono in lui, è ben felice di restare. Altrimenti l’offerta ricevuta è molto allettante (sia tecnicamente sia economicamente) e si guarderà intorno”.