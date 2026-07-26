Il Dolomiti: “Parole pesantissime di De Laurentiis. In Trentino si sono offesi, e non poco”
Il Dolimiti ha commentato duramente l'attacco di De Laurentiis all'orgazione del Trentino per il ritiro del Napoli a Dimaro
L’ultimo giorno del Napoli a Dimaro poteva essere ‘tranquillo’, caratterizzato solamente dall’amichevole di quest’oggi contro la Carrarese, ma Aurelio De Laurentiis non era di questo parere.
Caos tra il Napoli ed il Trentinto Marketing
Il patron partenopeo ha infatti duramente attaccato a tutta l’organizzazione che permette il ritiro degli azzurri a Dimaro. Queste parole di Aurelio De Laurentiis, però, ha innescato la dura replica de Il Dolomiti:
“Sono parole pesantissime quelle pronunciate dal massimo dirigente partenopeo nei confronti di Dimaro Folgarida e della Val di Sole Matrimonio ai titoli di coda o “pre tattica” contrattuale, visto che l’accordo è scaduto e necessiterebbe (il condizionale, a questo punto, è quanto mai d’obbligo) di un ulteriore rinnovo?. Si tratta del “gioco delle parti”? Forse sì, ma più d’uno in Trentino si è offeso. E non poco”.