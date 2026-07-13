Vergara, contratto quasi a vita col Napoli: cinque anni più tre (niente clausola)

Vergara, nessuna clausola rescissoria

È fatta il rinnovo del contratto tra Antonio Vergara e il Calcio Napoli. L’accordo è stato raggiunto oggi nell’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis (e i suoi collaboratori) e Mario Guffredi l’agente di Vergara oltre che di Politano, Di Lorenzo, Marianucci (insomma di un bel po’ di calciatori del Napoli, forse nel futuro prossimo anche di Favasuli chissà).

Ma torniamo a Vergara. A Sky Sport Massimo Ugolini informa che si tratta di un contratto di cinque anni, che non è prevista alcuna clausola rescissoria. E che si tratta di un contratto innovativo: sono previsto bonus annuali che consentiranno di allungare il contratto di altri tre anni. Ogni anno il Napoli può allungare il contratto di Vergara di un’altra stagione. Quindi un contratto di cinque anni che potrebbe diventare di sei, di sette o di otto anni.

Non sono ancora note le cifre. Di certo le cifre degli eventuali anni suppletivi saranno più alte.

A Sky Sport fanno notare che il Napoli dimostra di credere nei propri talenti

Le parole dell’agente: “De Laurentiis è un signore”

Già nel pomeriggio era arrivata la conferma della permanenza a Napoli di Vergara. È arrivata direttamente dal suo agente

L’agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media mentre raggiungeva il Grand Hotel Parker’s per l’incontro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito ai rinnovi dei suoi assistiti Di Lorenzo e Vergara. Proprio su quest’ultimo si è soffermato Giuffredi, quando gli è stato chiesto del futuro del classe 2003.

Ecco le parole dell’agente raccolte dalla nostra redazione:

“Vergara rimarrà a Napoli sicuro. Il presidente è un signore, ci sono sempre stati grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco”.

Non era stato trovato inizialmente, infatti, un accordo per prolungare il suo contratto (che scadrà comunque nel 2030) e diverse squadre si erano fatte avanti per il giocatore, che però è sempre più vicino alla permanenza in azzurro.

A confermarlo è anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano: Vergara firmerà presto un nuovo contratto con il Napoli, accordo di principio raggiunto sullo stipendio.

🚨🩵🤍 Antonio Vergara will soon sign new deal at Napoli, agreement in principle done on salary.

“Antonio stays and will surely sign new deal”, his agent Mario Giuffredi says. pic.twitter.com/KDZzOEPSCF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026