Nazionale, è De Rossi l’uomo se Malagò vuole tenersi Maldini e Leonardo

Noi non lo prenderemmo ma starebbe bene alla direzione tecnica e risponde a due requisiti cari a Malagò: la romanità e piace alla gente che piace. Sarebbe la scelta migliore per continuare insieme. Genoa permettendo

I primi quindici giorni di convivenza sono stati disastrosi

A questo punto, dopo aver affermato in modo chiaro che Malagò ha fatto benissimo a porre il veto su Andrea Pirlo (avrebbe dovuto farlo a prescindere dal gravissimo caso russo), bisogna capire che cosa accadrà. Su Pirlo aggiungiamo che il suo comunicato conferma che non ha minimamente compreso di cosa stavamo parlando.

Il punto ora è: Malagò vorrà continuare a lavorare con Maldini e Leonardo oppure no? I primi quindici giorni sono stati disastrosi. Magari ci si è conosciuti meglio e le parti potrebbero aver capito che non è cosa. Un direttore tecnico che si impunta su Pirlo francamente si commenta da sé. Noi saremmo per voltare pagina. Meglio rimediare una figuraccia dopo quindici giorni che dopo due anni. La frattura c’è stata e ogni volta che c’è stata una frattura, Maldini è sempre andato via. Lo ha fatto persino al Fenerbahce dopo una settimana di colloqui con la presidenza.

De Rossi è gradito alla romanità, alla gente che piace e anche a Maldini-Leonardo

Se però Malagò intende continuare a lavorare col duo Maldini-Leonardo, il nome potrebbe essere Daniele De Rossi. Un nome che a noi non fa impazzire. Che però sicuramente potrebbe star bene alla direzione tecnica. È giovane e promotore del calcio di cui ha parlato Leonardo. Piace molto alla romanità e alla gente che piace: due elementi tutt’altro che secondari nella visione di Malagò. È poi una persona intelligente. Come allenatore, non ha dimostrato nulla. Noi non lo prenderemmo mai. Sarebbe un altro testimonial della zavorra 2006 che purtroppo il calcio italiano sembra costretto a scontare. Ma è un nome che unirebbe.

Certo bisognerebbe ascoltare i diretti interessati, innanzitutto lo stesso De Rossi e il Genoa (club con cui è sotto contratto).

Altrimenti ci sarebbero il mercato e il curriculum. E quindi Antonio Conte il migliore su piazza. Ma sarebbe un nome post Maldini-Leonardo: a loro il curriculum non piace, non a caso gradirebbero anche Thiago Motta.