Nazionale: se salta Pirlo, il favorito è Thiago Motta (se non sono trombati, a Maldini e Leonardo non piacciono)

Stiamo capendo perché abbiamo saltato tre Mondiali di fila

Lo psicodramma Nazionale è un colpo di scena continuo, come se fosse un thriller magistrale. Stiamo vivendo giorni in cui l’Italia del calcio ha ampiamente dimostrato come mai ha saltato tre Mondiali di fila. Non è certo stato un caso. E non è – a nostro avviso – nemmeno una questione di qualità dei calciatori. Ma di organizzazione. Di struttura. Di apparato. È semplicemente grottesca la situazione di questi giorni, con Paolo Maldini che non ha altro modo di rapportarsi che quello dell’aut aut: o si fa come dice lui, o se ne va. Ci sembra di capire che Malagò non tremi all’idea, lo speriamo ardentemente.

Intanto le notizie inquietanti si rincorrono a una velocità vorticosa. Abbiamo letto il tweet del giornalista Rai Paolo Paganini. Che di fatto minaccia tutti i tifosi dell’Italia:

“Nel caso dovesse saltare Pirlo, l’alternativa più concreta potrebbe essere Thiago Motta molto stimato da Leonardo”.

Alla Juventus Thiago Motta fu esonerato per disperazione

Ma ci chiediamo: com’è possibile? Ok, Thiago ha fatto molto bene a Bologna. Ha portato la squadra al quinto posto e quindi in Champions visto che in quella stagione l’Italia riuscì a garantirsi cinque club nella massima competizione europea. Aveva anche Calafiori e Zirkzee. Ma fu bravo. Così come in precedenza aveva fatto discretamente allo Spezia: era riuscito a salvarsi. Poi, c’è stata la prova del nove. Alla Juventus, in coppia con Giuntoli. Il nuovo corso che avrebbe dovuto far dimenticare l’anti-calcio (secondo loro) di Allegri.

È finita come sappiamo. Thiago Motta esonerato per disperazione dopo 29 giornate, con la qualificazione Champions che stava volando via. Meglio di lui ha fatto persino Tudor che ha portato la squadra al traguardo. Di Thiago Motta restano le bislacche teorie sulla fascia di capitano a rotazione. Tre la altre cose, non ci sembra un professionista in grado di reggere la pressione mediatica. La sua comunicazione è abbastanza esoterica. Quell’anno in Champions la Juve è uscita agli spareggi per andare agli ottavi contro il Psg. Un fallimento su tutta la linea.

Chiaramente lo scarno curriculum di Thiago Motta in confronto a quello di Pirlo, fa sembrare la sua carriera simile a quella di Ferguson. Anche se, invece, Pirlo ha fatto meglio di lui alla Juventus. Un’ultima annotazione: non allena da due anni, ossia da quando è stato esonerato alla Juventus.