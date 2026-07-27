Malagò ha dato il benservito a Pirlo. Fuori uno
Ora resta Maldini. Meglio una figuraccia dopo quindici giorni che una dopo due anni. La Nazionale non può essere figlia dell'amichettismo
Malagò si liberi del fardello maldiniano
Andrea Pirlo ha aggiunto una frase all’assurdo comunicato di ieri sera, anzi quasi di ieri notte visto che è diramato a mezzanotte: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale italiana”. Bene così. Col suo comunicato, Pirlo aveva confermato di non aver compreso nulla della vicenda. I calciatori, figuriamoci le superstar, vivono in un mondo tutto loro. Non sa che un accordo commerciale con la Russia, è un accordo politico. Evidentemente non ha la minima cognizione di quel che sta accadendo nel mondo. Era a firmare autografi a Mosca proprio nel giorno di uno dei bombardamenti più pesanti della Russia sull’Ucraina.
Meglio una figuraccia dopo 15 giorni che dopo due anni
Nel suo comunicato, Pirlo non accenna a stracciare l’accordo commerciale. Ma comunque meglio così. Era palesemente inadeguato a guidare la Nazionale. Il suo curriculum è persino più scarno di quello di Gattuso.
Speriamo che Malagò abbia finalmente capito che deve porre dei paletti. Che nel mondo del calcio è necessario perché i protagonisti si credono divi cui tutto è concesso. E adesso tocca a Maldini. Se non gli piace la decisione, che vada. E si riparta da zero. Torni nella sua Milano. Malagò si lecchi le ferite. Comprenda gli errori. E riparta. Ha fatto bene. Meglio una figuraccia dopo quindici giorni che una dopo due anni. Si liberi di questo fardello maldiniano e passiamo oltre. La Nazionale non può essere figlia dell’amichettismo (copyright Fulvio Abbate).