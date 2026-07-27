Napoli, Tiago Gabriel è il prescelto per la difesa: ma il Lecce alza la posta e chiede 30 milioni

Il difensore del Lecce è in cima alla lista per completare il reparto, ma sul prezzo c'è distanza — e la concorrenza della Premier. Da qui l'idea di abbassare la parte cash con una contropartita.

Il nome per la difesa del Napoli ha un volto ben preciso: Tiago Gabriel. Come racconta la Gazzetta dello Sport da Dimaro, il centrale portoghese è al momento il prescelto per completare il pacchetto arretrato. La richiesta del Lecce “spaventa”, ma è servita almeno ad avere un parametro da cui partire.

Chi è: classe 2004, potente e veloce

Profilo che piace e non poco. Classe 2004, grande personalità, potente e veloce, Tiago Gabriel sarebbe subito pronto a prendersi una maglia accanto ad Amir Rrahmani e a diventare uno dei perni del nuovo progetto azzurro. Non a caso, come scritto da tempo, per la difesa il Napoli preferisce puntare su un under di prospettiva, e il ko di Buongiorno ne ha rilanciato con forza la candidatura.

Il nodo prezzo: 30 milioni chiesti, 20 messi a preventivo

Il condizionale, però, resta d’obbligo. Il Lecce chiede 30 milioni per lasciar partire il suo centrale, sul quale sono arrivati diversi sondaggi dalla Premier League. Il Napoli sa dunque due cose: di non essere solo nella corsa e di non poter soddisfare quella cifra di partenza. Il club azzurro avrebbe messo a preventivo un’operazione da circa 20 milioni per sistemare il reparto. Oggi è così; domani, con il mercato in movimento, chissà.

L’idea contropartita: e Cheddira è ancora a Napoli

Ed è qui che entra in gioco l’ipotesi di abbassare la parte in contanti con una contropartita tecnica. Un nome su tutti: Walid Cheddira, che lo scorso anno è stato fondamentale per la salvezza del Lecce e che è di nuovo a Napoli dopo il giro di prestiti. Un incastro che potrebbe far comodo a tutti, con l’attaccante gradito in Salento e utile a limare la distanza economica. Nel frattempo, a coprire l’emergenza nell’immediato pensano le soluzioni interne. Ma il primo nome, sul taccuino di Manna e Allegri, resta quello di Tiago Gabriel.