Napoli, per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel (costa 25 milioni)
Ha 21 anni, gioca a Lecce e non occuperebbe spazio in lista. Sarebbe un investimento da Napoli, a differenza di Gatti che costa 20 milioni (che per lui sono un'enormità)
Gabriel ha 21 anni, e non occuperebbe spazio in lista perché è nato nel dicembre 2004 e la serie A considera under tutti quelli nati dal 1° gennaio 2004.
Napoli, Manna su Tiago Gabriel
Scrive Fabio Mandarini sul Corsport a proposito della ricerca del difensore centrale:
“La ricerca di un profilo funzionale, in grado sia di aumentare la competitività in marcatura sia di soddisfare le esigenze di lista. Meglio un under e in quest’ottica un calciatore seguito da mesi dal ds Manna è Tiago Gabriel, 21 anni, difensore portoghese del Lecce che ha disputato un’ottima stagione.”
Resiste Gatti
Tuttavia, secondo il Corriere, la candidatura di Federico Gatti (da noi bocciata in ogni salsa) resiste. Il classe 1998 ha già lavorato con Allegri e la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Considerando che quella di Tiago Gabriel comporterebbe probabilmente un esborso di “soli” 5 milioni di euro in più, non varrebbe la pena investire su un under dai margini enormi e fare un’operazione in pieno stile Napoli?