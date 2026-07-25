Napoli, per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel (costa 25 milioni)

Ha 21 anni, gioca a Lecce e non occuperebbe spazio in lista. Sarebbe un investimento da Napoli, a differenza di Gatti che costa 20 milioni (che per lui sono un'enormità)

Napoli, per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel (costa 25 milioni)

Tiago Gabriel of US Lecce plays during the Serie A match between US Lecce and ACF Fiorentina in Lecce, Italy, on April 20, 2026. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Il brutto infortunio di Buongiorno ha completamente rivoluzionato i piani di mercato in casa Napoli, già profondamente frenati dal diktat del presidente di cedere prima di acquistare. Al 25 luglio, il Napoli ha bisogno di un difensore centrale. I nomi sono diversi, ma indubbiamente qualcuno è più promettente di altri. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Gabriel ha 21 anni, e non occuperebbe spazio in lista perché è nato nel dicembre 2004 e la serie A considera under tutti quelli nati dal 1° gennaio 2004.

Napoli, Manna su Tiago Gabriel

Scrive Fabio Mandarini sul Corsport a proposito della ricerca del difensore centrale: 

La ricerca di un pro­filo fun­zio­nale, in grado sia di aumen­tare la com­pe­ti­ti­vità in mar­ca­tura sia di sod­di­sfare le esi­genze di lista. Meglio un under e in quest’ottica un cal­cia­tore seguito da mesi dal ds Manna è Tiago Gabriel, 21 anni, difen­sore por­to­ghese del Lecce che ha dispu­tato un’ottima sta­gione.”

Resiste Gatti

Gatti

Tuttavia, secondo il Corriere, la candidatura di Federico Gatti (da noi bocciata in ogni salsa) resiste. Il classe 1998 ha già lavorato con Allegri e la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Considerando che quella di Tiago Gabriel comporterebbe probabilmente un esborso di “soli” 5 milioni di euro in più, non varrebbe la pena investire su un under dai margini enormi e fare un’operazione in pieno stile Napoli?