Napoli, per la difesa meglio l’under Tiago Gabriel (costa 25 milioni)

Gabriel ha 21 anni, e non occuperebbe spazio in lista perché è nato nel dicembre 2004 e la serie A considera under tutti quelli nati dal 1° gennaio 2004.

Napoli, Manna su Tiago Gabriel

Scrive Fabio Mandarini sul Corsport a proposito della ricerca del difensore centrale:

“La ricerca di un pro­filo fun­zio­nale, in grado sia di aumen­tare la com­pe­ti­ti­vità in mar­ca­tura sia di sod­di­sfare le esi­genze di lista. Meglio un under e in quest’ottica un cal­cia­tore seguito da mesi dal ds Manna è Tiago Gabriel, 21 anni, difen­sore por­to­ghese del Lecce che ha dispu­tato un’ottima sta­gione.”

Resiste Gatti

Tuttavia, secondo il Corriere, la candidatura di Federico Gatti (da noi bocciata in ogni salsa) resiste. Il classe 1998 ha già lavorato con Allegri e la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Considerando che quella di Tiago Gabriel comporterebbe probabilmente un esborso di “soli” 5 milioni di euro in più, non varrebbe la pena investire su un under dai margini enormi e fare un’operazione in pieno stile Napoli?