Mourinho spiazza ancora tutti: torna al Real Madrid in silenzio e si mette subito al lavoro

Ci si aspettava lo show, ed è arrivato l’anti-show. José Mourinho è tornato ad allenare il Real Madrid tredici anni dopo l’addio del 2013, e lo ha fatto nel modo più imprevedibile per uno come lui: senza una singola frase a effetto. Niente cerimonia di benvenuto, niente conferenza stampa, nessuno di quegli aforismi taglienti con cui ha riempito per vent’anni le prime pagine. Come racconta la stampa spagnola, lo Special One ha saltato il rito della presentazione e si è presentato direttamente a Valdebebas per mettersi al lavoro. Ancora una volta, ha spiazzato tutti — proprio non facendo ciò che tutti si aspettavano da lui.

Mourinho al Real Madrid senza frasi a effetto: la sorpresa è il silenzio

Il paradosso è tutto qui. L’allenatore che ha costruito parte del suo mito sulla comunicazione — le provocazioni, i duelli con arbitri e colleghi, i titoli serviti su un piatto — ha deciso di togliere clamore al suo ritorno più atteso. Niente microfoni, dunque, ma un messaggio sobrio affidato ai canali del club nel primo giorno: “Non è come preoccuparsi di me o di quanto vincerò. Sono qui per aiutare tutti a essere migliori: giocatori, staff… Creare una cultura del lavoro, di responsabilità, di ambizione”. Parole in linea con le sue prime dichiarazioni, quando aveva detto di essere “qui a lavorare per il Real Madrid, per me è come una missione”: concetti, non slogan.

Un altro Mou? No, lo stesso di sempre

Sarebbe un errore leggerlo come un cambio di pelle. La rinuncia alla passerella ha anche una ragione pratica — il contratto entra in vigore a luglio, c’è una pre-stagione da imbastire — ma è soprattutto una mossa di comunicazione a modo suo: abbassare i toni quando tutti aspettano il fragore è, per Mourinho, un modo per controllare la scena. Del resto la sostanza non cambia, e i suoi giocatori la conoscono: “C’è una teoria assurda, che si possa essere grandi senza vincere. Nello sport l’obiettivo è vincere”. È tornato al posto di Xabi Alonso, ripartito dal Chelsea, e il legame con chi ha già lavorato con lui resta forte: Scott McTominay, oggi al Napoli, deve tanto proprio a Mourinho.

Prima il lavoro, la festa semmai dopo

Anche sul futuro immediato ha evitato i proclami, scegliendo il tono del cantiere. “Stiamo lavorando molto da tempo con la struttura del club a diversi livelli. Oggi si può lavorare anche a distanza, la tecnologia aiuta”, ha spiegato, ricordando che buona parte della rosa è ancora impegnata o in vacanza dopo il Mondiale. L’unica concessione al personaggio, una battuta trattenuta: “Approfittiamo delle prossime due settimane per conoscere i ragazzi con cui lavorerò. Qualche campione del mondo arriverà”, prima del rituale “Hala Madrid y nada más”. Con il mercato che pone già i primi nodi — come la sua posizione su Nico Paz —, il messaggio d’apertura è chiaro e, per una volta, silenzioso: prima il lavoro, la passerella semmai dopo. E la vera frase a effetto, stavolta, è non averne detta nessuna.