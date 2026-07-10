Belgio, aperto un sito per chiedere scusa a Rudi Garcia (già 10mila scuse)

La rimonta messa a segno contro il Senegal ha fatto letteralmente esplodere una Garcia-mania in Belgio. Le sue scelte impopolari (come quella di togliere De Bruyne) hanno pagato e i tifosi belgi hanno aperto un sito per potergli chiedere scusa. Anche stasera, nel quarto di finale contro la Spagna, King Kev dovrebbe restare in panchina. Lo riporta Athletic.

Belgio, è Garcia-mania

Si legge sull’Athletic:

“Garcia non era esattamente popolare tra i tifosi belgi, ma dopo quella partita contro il Senegal è stato creato un sito web dove possono chiedergli scusa. “Sorry Rudi” aveva raccolto più di 10.000 messaggi di scuse o commenti pubblicati al suo interno già giovedì.

In ogni caso, da qui in avanti bisogna aspettarsi un Belgio che giocherà senza paura e senza pressione. In pochi si aspettavano che potesse arrivare ai quarti di finale, soprattutto dopo aver iniziato il torneo con i pareggi contro Egitto e Iran.”

Le scelte impopolari

L’Athletic sottolinea come spesso le sue scelte imprevedibili abbiano lasciato perplessi. Un membro del suo staff, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “A volte anche noi ci chiediamo: “Ma che cazzo sta facendo?”. Eppure, alla fine, tali scelte stanno pagando, con un Belgio che è comunque arrivato ai quarti di finale di un Mondiale a 48 squadre.