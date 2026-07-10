Belgio, aperto un sito per chiedere scusa a Rudi Garcia (già 10mila scuse)

"Sorry Rudi". L'iniziativa dopo la vittoria in rimonta col Senegal. Le sue scelte (come lasciare fuori De Bruyne) hanno pagato

Belgio, aperto un sito per chiedere scusa a Rudi Garcia (già 10mila scuse)

La rimonta messa a segno contro il Senegal ha fatto letteralmente esplodere una Garcia-mania in Belgio. Le sue scelte impopolari (come quella di togliere De Bruyne) hanno pagato e i tifosi belgi hanno aperto un sito per potergli chiedere scusa. Anche stasera, nel quarto di finale contro la Spagna, King Kev dovrebbe restare in panchina. Lo riporta Athletic.

Belgio, è Garcia-mania

Rudi Garcia

Si legge sull’Athletic:

“Garcia non era esattamente popolare tra i tifosi belgi, ma dopo quella partita contro il Senegal è stato creato un sito web dove possono chiedergli scusa. “Sorry Rudi” aveva raccolto più di 10.000 messaggi di scuse o commenti pubblicati al suo interno già giovedì.

In ogni caso, da qui in avanti bisogna aspettarsi un Belgio che giocherà senza paura e senza pressione. In pochi si aspettavano che potesse arrivare ai quarti di finale, soprattutto dopo aver iniziato il torneo con i pareggi contro Egitto e Iran.”

Le scelte impopolari

De Bruyne

L’Athletic sottolinea come spesso le sue scelte imprevedibili abbiano lasciato perplessi. Un membro del suo staff, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “A volte anche noi ci chiediamo: “Ma che cazzo sta facendo?”. Eppure, alla fine, tali scelte stanno pagando, con un Belgio che è comunque arrivato ai quarti di finale di un Mondiale a 48 squadre.