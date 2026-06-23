Mourinho non vuole Nico Paz al Real Madrid, si aprirà un’asta per lui?

Il Tottenham di Roberto De Zerbi, dopo essersi salvato all’ultima giornata di calciomercato, è una delle pricipali squadre che si sta muovendo di più in queste prime settimane di calciomercato estivo. Oltre a Tonali, per il quale sarebbe pronta un’offerta monstre da 100 milioni di euro, gli Spurs potrebbero cercare anche Nico Paz.

Tottenham informato sulla possibile cessione di Nico Paz: gli ‘Spurs’ potrebbero fiondarsi sull’argentino

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, i dirigenti del Tottenham sono stati informati della volontà del Real Madrid di poter cedere Nico Paz. Tutto sembrava portare al ritorno dell’argentino ai ‘Blancos’ ma l’ingaggio di José Mourinho ha poi cambiato tutti gli scenari.

Il tecnico portoghese, pur apprezzando molto le sue qualità, non ritiene Nico Paz ideale per il sistema di gioco che cercherà di far adottare al suo Real Madrid. Quest’ultimo potrebbe attivare la clausola di riacquisto di 10 milioni di euro dal Como per poi rivendere l’argentino intorno ai 60 milioni di euro. Il Tottenham è tra i club che potrebbero compiere all’assalto del talento che ha giocato negli ultimi due anni agli ordini di Cesc Fabregas, anche perché è da tempo sul calciatore. Ma occhio anche ad Arsenal e Manchester United. Si aprirà un’asta per l’argentino? Oppure no?

Il futuro di Nico Paz legato a quello di Vergara? La strategia del Napoli

C’è da dire che anche in Italia ci sono delle squadre che sognano di acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Nico Paz. Tra queste c’è proprio il Como, che spera di riavere il talento argentino per un’altra stagione. Mentre l’altra squadra è l’Inter di Beppe Marotta, che da tempo è sulle tracce di Nico Paz.

Il futuro di quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe essere legato a quello di Antonio Vergara. Il giovane centrocampista del Napoli è tra i profili seguiti dal Como per sostituire Nico Paz. Tuttavia, da quello filtra, il club partenopeo ( nonostante la possibile plusvalenza da 30 milioni) non avrebbe l’intenzione di cedere il classe 2003.