Mourinho: “Sono qui a lavorare per il Real Madrid, per me è come una missione”

Josè Mourinho sta vivendo i suoi primi giorni da quando è tornato sulla panchina del Real Madrid e ha pubblicato su Instagram la sua prima immagine con la divisa ufficiale d’allenamento. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Real Madrid Tv.

Mourinho: “Ho già lavorato molto a distanza con il Real Madrid, non inizia tutto oggi”

Mourinho si è mostrato sin da subito desideroso di iniziare a lavorare con i suoi nuovi giocatori: “Stiamo lavorando molto. Non è che io arrivi qui oggi e tutto ha inizio. Abbiamo lavorato molto per tanto tempo con la struttura del club a diversi livelli. Oggi si può lavorare senza essere lì perché la tecnologia ci aiuta molto e oggi è stato controllato tutto ciò che è stato fatto e ciò che dobbiamo ancora fare“.

L’allenatore è felice di essere tornato ai blancos: “Le parole non bastano perché è come una missione. Sono qui per aiutare tutti ad essere migliori: giocatori, staff… Creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell’ambizione e di qualcosa che conosco bene, che è la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. Mi piace molto questo concetto. Non si sta lavorando al Real Madrid, si sta lavorando per il Real Madrid. Ed è con questo spirito di missione che sono qui“.

Il portoghese è atterrato questa mattina a Madrid, andando direttamente al centro sportivo dove ha parlato dei suoi obiettivi per le prossime settimane: “Dobbiamo sfruttarle con positività, conoscere i ragazzi con cui lavorerò e avere loro l’opportunità di conoscermi. Hala Madrid e niente di più“.