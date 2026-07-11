“Messi non dovrebbe esistere”: un matematico dimostra perché è un’anomalia da uno su 570 milioni

Un divulgatore scientifico spagnolo ha applicato la statistica ai numeri dell'argentino e ne è uscito un verdetto spiazzante: il suo rendimento è così lontano dalla media da risultare, sulla carta, quasi impossibile.

Sul talento di Leo Messi gli aggettivi sono finiti da un pezzo. Così, per raccontarlo, tocca alla matematica. Il giovane divulgatore scientifico spagnolo Javier Gironza ha pubblicato su Instagram un ragionamento diventato virale, sintetizzabile in una frase: “Da un punto di vista matematico, Messi non dovrebbe esistere”. E, numeri alla mano, la tesi regge più di quanto sembri.

Messi e la campana di Gauss: sei deviazioni oltre il mondo

Il punto di partenza è la distribuzione di gol e assist ogni 90 minuti dei giocatori dei cinque maggiori campionati europei. Messa su un grafico, quella distribuzione forma una campana di Gauss quasi perfetta: media di circa 0,35 tra gol e assist a partita, con una deviazione standard di poco meno di 0,20.

I fuoriclasse riconosciuti — un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Haaland — si collocano a circa quattro deviazioni standard dalla media, già un territorio da pochissimi eletti. Messi, però, sta ancora più in là: a quasi sei deviazioni standard (5,9, per la precisione), un valore che in qualunque insieme di dati grida “anomalia”. Non un dato semplicemente mostruoso, ma statisticamente al limite dell’impossibile. Un fenomeno che, non a caso, spinge gli osservatori a interrogarsi persino su come faccia a incidere così tanto camminando in campo.

Uno su 570 milioni: e servirebbero 400mila anni

Tradotto in probabilità, spiega Gironza, un rendimento del genere equivale a circa uno su 570 milioni di giocatori d’élite. Per capirne la portata: nelle cinque grandi leghe, dagli anni Cinquanta a oggi, sono transitati in tutto circa 60mila calciatori. Vuol dire che, statisticamente, dovremmo aspettare più di 400mila anni per vedere spuntare un nuovo Messi. È il modo scientifico per dire ciò che il calcio sa da tempo: l’argentino non appartiene alla stessa scala degli altri campioni. Una singolarità, più che un primatista — un concetto che si sposa con l’idea di un Mondiale in cui i record si sprecano e i numeri raccontano un torneo da primato.

L’anomalia che gioca stanotte

La cosa p

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iù incredibile è che questa “impossibilità matematica” è ancora in campo. A 39 anni e con otto Palloni d’Oro alle spalle, Messi ha trascinato l’Argentina ai quarti del Mondiale a suon di gol, e stanotte l’albiceleste affronta la Svizzera da favorita, con la semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra all’orizzonte. Attorno a lui il solito rumore — le teorie del complotto pro-Argentina — ma anche la certezza di una squadra che ha imparato a soffrire e a rimontare. Nel frattempo, la statistica alza bandiera bianca. Perché di fronte a un’anomalia da sei sigma, anche la Gauss può solo togliersi il cappello.