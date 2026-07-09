Tutti i record del Mondiale: Mbappé è il più veloce, il tiro di Pape Gueye va a 132 km/h

Mbappé va a 37,6 km/h: sarebbe multato per eccesso di velocità nei centri cittadini. Tielemans ha percorso 61,8 chilometri al Mondiale, Castagne 16,29 chilometri in una sola partita.

Kylian Mbappé è senza dubbio una delle stelle di questo Mondiale, una delle più luminose peraltro. Dai piedi dell’attaccante francese passano anche grandi possibilità che la selezione guidata da Deschamps possa vincere il titolo iridato, il terzo nella storia della Nazione, riscattando così la finale persa contro l’Argentina quattro anni fa.

Certo, la Francia è una sorta di corazzata, soprattutto in attacco considerati anche Dembélé ed Olise che sta disputando un Mondiale straordinario, ma Mbappé con i suoi sette gol fin qui sta riscattando anche qualche polemica innescata a Madrid, per una stagione che ha visto le merengues chiudere con zero titoli.

Mbappé “Frecciarossa”: velocità da oltre i limiti cittadini

Marca esalta proprio le gesta del francese in questo Mondiale. “L’immagine riassume perfettamente il calcio moderno. Kylian Mbappé ha raggiunto i 37,6 km/h, la velocità più elevata registrata nel torneo fino a questo momento. Un dato superiore al limite consentito in molte strade cittadine“.

Non è però l’unico record per Mbappé. “Ccontinua a riscrivere i record. Contro il Paraguay ha realizzato il 150° gol della Francia nella storia dei Mondiali e ha portato a 11 il proprio record di reti segnate nella fase a eliminazione diretta della competizione“. Kylian, peraltro, ha innescato una vera e propria battaglia del gol con altre due stelle di questo torneo.

Messi, Mbappé ed Haaland: sfida a suon di gol

“Lionel Messi è già arrivato a otto gol, mentre Kylian Mbappé ed Erling Haaland ne hanno segnati sette ciascuno. Non era mai successo che tre calciatori raggiungessero queste cifre nella stessa edizione della Coppa del Mondo. L’argentino continua inoltre ad ampliare la propria leggenda. Con 21 reti, è il miglior marcatore di sempre nella storia del Mondiale e ha trovato il gol in nove partite consecutive della competizione, un altro primato senza precedenti“.

Record fisici che però riguardano anche “gregari” o, comunque, calciatori non blasonati come i summenzionati. “Youri Tielemans è il giocatore che ha percorso la distanza complessiva maggiore nel torneo, con 61,8 chilometri, mentre il suo compagno Timothy Castagne ha fatto registrare il primato in una singola partita, coprendo 16,29 chilometri. Se invece si guarda alla potenza del tiro, il record appartiene a Pape Gueye, il cui destro ha raggiunto i 131,9 km/h, una velocità paragonabile a quella di un servizio nel tennis professionistico”.