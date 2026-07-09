L’Argentina conosce il valore della sofferenza, per questo sa rimontare nel calcio
È un Paese nato per sopravvivere. El Pais: "Il calcio è una continuazione sul campo di una società che da decenni cerca di cavalcare molteplici crisi."
Ai piedi dell’America Latina, il calcio non smette mai di essere un gioco — come potrebbe non esserlo nel Paese che ha dato i natali a Lionel Messi, Diego Maradona e Alfredo Di Stéfano? — ma è anche un sentimento e una sofferenza, forse una continuazione sul campo da gioco di una società che da decenni cerca di cavalcare molteplici crisi. A volte l’Argentina gioca per sopravvivere e altre volte sopravvive per continuare a giocare.”
Il valore della sofferenza
Burgo sottolinea come l’Argentina sappia soffrire il calcio e proprio per questo, per batterla, bisogna schiacciarla definitivamente. È l’emblema del termine resilienza. Lo stesso allenatore della Svizzera (prossimo avversario ai quarti) potrebbe aver commesso un errore fatale nel dire che “l’Argentina è vulnerabile”. Sì, perché la Scaloneta si carica di rabbia quando avverte nemici, reali o immaginari che siano.
La chiosa:
“Ma non è soltanto calcio. È anche un dramma. E l’Argentina è costruita per sopravvivere.”