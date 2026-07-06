Cristiano Ronaldo sfida in conferenza il giornalista brasiliano: “Non mi vuole bene”. E lui risponde: “Tutto per un mio video”

La provocazione di Cristiano Ronaldo al giornalista ha fatto il giro del web. In conferenza stampa prima dell’ottavo di finale del Mondiale tra Portogallo e Spagna, il portoghese ha riconosciuto Marcelo Bechler in mezzo a un centinaio di cronisti e lo ha indicato: “Sfido quello lì a fare una domanda buona, visto che non mi vuole bene”. Una frase che sembrava uscita dal nulla, in una serata già segnata dallo sfogo con cui — come riportato dal Corriere dello Sport — CR7 aveva attaccato la stampa (“mi avete provato a uccidere per 23 anni“) annunciando che sarà il suo ultimo Mondiale.

Cristiano Ronaldo e il giornalista: chi è Marcelo Bechler

Bechler non è un cronista qualsiasi: è l’uomo che nel 2017 lanciò lo scoop del passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg. Scrive per Folha, uno dei quotidiani più letti del Brasile, ed è opinionista per TNT. In patria è considerato un grande tifoso di Lionel Messi, ed è proprio questa presunta preferenza — un antico capitolo del derby a distanza tra Messi e Cristiano Ronaldo — ad aver fatto scattare il campione. La domanda che ha innescato tutto era innocua: quale fosse la cosa più difficile nel giocare un Mondiale a 41 anni.

Rapaz! Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: “Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim.” Marcelo Bechler: “Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?” Cristiano Ronaldo: “Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

La spiegazione del cronista: “Un mio video è arrivato a CR7”

Bechler ha provato a ricostruire l’accaduto in un lungo video su YouTube, ammettendo di non essersi mai spiegato la reazione: “Non capisco perché Cristiano pensi che lui non mi piaccia. Non so se sia perché ha sentito che preferisco Messi, oppure perché ha letto qualche critica”. Il cronista dice di non aver mai intervistato Ronaldo da solo — solo qualche incrocio in mixed zone — e riconduce tutto a un video circolato sui social: “L’altro giorno mi hanno chiesto una Top 3 di calciatori e lui non c’era. Non menzionarlo è bastato per dire: questo tizio lo fa perché ama Messi. È semplicemente che un mio video è arrivato a Cristiano e lui l’ha visto”. Con una punta di sarcasmo: “Mi colpisce che io, una persona qualunque, riesca a occupare un posto nella mente di Cristiano Ronaldo”.

Il solito show di CR7 (che fa discutere)

L’episodio è l’ennesimo capitolo del rapporto tormentato tra Ronaldo e i media, e del suo talento per prendersi la scena: quello stesso Cristiano Ronaldo che segna ed esulta in faccia agli avversari, che a un Mondiale sa passare dalle lacrime alla sfida — come quando pianse dopo l’eliminazione in Qatar. Arriva in un Portogallo arrivato agli ottavi in un tabellone in cui l’Europa domina con sette nazionali, dopo aver superato la Croazia in una gara piena di veleni, con il gol annullato dal sensore del pallone. E ora, alla vigilia della sfida alla Spagna, il “nemico” designato è un cronista che, dice lui, non lo ama. Anche senza avergli mai parlato.