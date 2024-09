Il solito Cristiano Ronaldo: il Portogallo segna e lui esulta in faccia al portiere avversario

Rmc riporta le reazioni dei fan. Immancabile il paragone con Messi: “Lui non lo avrebbe mai fatto, per questo Messi è il goat”

Ronaldo ieri sera si è lasciato andare ad un’esultanza poco sportiva nei confronti della Repubblica Ceca. Quando Conceição ha segnato il gol della vittoria, nel finale, Ronaldo ha esultato con foga in faccia al portiere della squadra avversaria. gesto che non è sfuggito al fotografo dell’Afp e che non è stato apprezzato sui social.

Ronaldo, l’esultanza sfottò

Scrive Rmc Sport:

Cristiano Ronaldo si è unito all’esultanza dei compagni. Ma prima di raggiungerli, il 39enne attaccante è andato davanti a Stanek per prenderlo in giro. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro si è avvicinato al portiere ceco, brandendo il pugno e rivolgendosi a lui con aria arrabbiata. Seduto sul prato, il portiere dello Slavia non lo ha affatto apprezzato.

Ne parla anche Le Parisien:

Nella formazione titolare di martedì per il suo sesto Campionato Europeo, un record nella storia della competizione, ed è stato felicissimo per il gol della vittoria di Francisco Conceiçao contro la Repubblica Ceca (2-1).

Stringendo il pugno davanti a Jindrich Stanek, CR7 ha lasciato esplodere la sua gioia, fin troppo felice di vedere la sua squadra strappare la vittoria dopo aver subito il gol iniziale.

Detentore del record di presenze (6) e di partite giocate (25) agli Europei, nonché capocannoniere della competizione continentale (14 gol), Ronaldo, che gioca nel campionato saudita da quasi un anno e mezzo, ha giocato una partita consistente. In qualità di capitano, l’attaccante 39enne è stato generoso nel suo impegno e disponibile, creando molte occasioni.

Le reazioni dei fan

Rmc riporta anche i commenti dei fan, che ritengono abbia mancato di classe. Immancabile il paragone a Messi: “Messi non farebbe mai una cosa del genere ai suoi avversari, è per questo che Messi è il goat“, ha commentato uno spettatore su X. “Questo atteggiamento è il motivo per cui non riesco ad affezionarmi a lui“, si è lamentato un altro.

Il commento del Daily Mail: è meno brillante ma è sempre un combattente

Oliver Holt sul Daily Mail esalta la prestazione da combattente di Ronaldo:

Combattendo gli anni con ogni fibra del suo essere, inseguendo l’immortalità a ogni passo, Cristiano Ronaldo è diventato il primo uomo a giocare in sei Europei.

Ha conquistato la sua 208ª presenza, si è crogiolato nell’adorazione dei tifosi che ancora lo venerano, ha giocato alla guida di una squadra ricca di talento che ha fatto di tutto per fargli segnare quello che sarebbe stato il suo 15° gol nel torneo.

Si è lanciato su colpi di testa, è caduto a terra in modo spettacolare, ha tirato un calcio di punizione sopra un muro e direttamente tra le braccia del portiere ceco e si è visto respingere un paio di tiri. Non ha deluso, ma non è nemmeno Peter Pan. Forse non gli piacerà l’idea, ma l’età gli ha tolto il suo genio.

