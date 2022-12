Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo dal Mondiale (VIDEO)

CR7 immortalato mentre va verso gli spogliatoi con un dirigente del Portogallo. Per lui si è trattato con ogni probabilità dell’ultimo Mondiale

L’avventura del Portogallo al Mondiale in Qatar finisce. La squadra del ct Santos si è infranta sullo scoglio del Marocco, che già aveva fermato la Spagna. Impietosa l’immagine di Cristiano Ronaldo che al termine della partita è uscito dal campo subito dopo il fischio finale in lacrime. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre andava negli spogliatoi accompagnato da un dirigente del Portogallo. Un’immagine fortissima, potente, anche perché sugella un anno non esattamente facile per Ronaldo, dalle traversie all’interno del Manchester United, con l’addio consensuale un mese fa agli ultimi litigi ed incomprensioni con il commissario tecnico Santos. Nemmeno al Mondiale ha trovato pace.

Ronaldo non ha iniziato la partita da titolare. Santos lo ha relegato nuovamente in panchina. Il campione portoghese ha fatto il suo ingresso in campo solo a secondo tempo inoltrato. Sul finire della partita CR7 ha anche tentato un tiro, ma il portiere marocchino, autore di una partita straordinaria, come contro la Spagna, ha fatto un miracolo.

L’immagine di Ronaldo che se ne va nel tunnel degli spogliatoi piangendo sembra un’immagine di chiusura. Sicuramente è finita malissimo l’esperienza di Ronaldo con la Nazionale. Questo è stato il suo ultimo mondiale.

Con 196 presenze in nazionale Cristiano Ronaldo ha eguagliato un altro record, dopo essere entrato in campo contro il Marocco nei quarti del Mondiale in corso in Qatar. CR7 è entrato in campo al 51′, sostituendo il centrocampista Ruben Neves, mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0. Condivide questo primato con il kuwaitiano Bader al-Mutawa. Se giocherà di nuovo, CR7 diventerà l’unico detentore di questo record. Il cinque volte Pallone d’Oro, che ha 37 anni, ha esordito in nazionale nell’agosto 2003, a 18 anni. Il Mondiale in Qatar è il suo quinto torneo iridato ed è l’unico giocatore nella storia ad aver segnato almeno un gol in cinque edizioni diverse.