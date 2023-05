“Messi in Arabia Saudita, è già tutto fatto”: torna il derby con Cristiano Ronaldo

Fonti saudite all’AFP annunciano l’accordo tra l’argentino e l’Al-Hilal: 400 milioni l’anno il possibile ingaggio. Nei rivali dell’Al-Nassr gioca CR7

Secondo quanto riporta una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall’agenzia AFP, Lionel Messi la prossima stagione giocherà in Arabia Saudita. L‘affare tra l’Al-Hilal e l’attaccante argentino sarebbe infatti ormai concluso La Pulce, secondo la fonte che resta anonima, avrebbe raggiunto l’intesa per un ingaggio “monstre” di cui però per ora non si conoscono ufficialmente ancora i dettagli. Interpellato sulle ultime indiscrezioni provenienti dal Golfo, il Paris Saint-Germain si è limitato a ricordare che il contratto dell’attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno.

Il tutto sarebbe ovviamente scaturito dal famoso viaggio a Riyad che ha fatto innervosire i francesi del Psg e dato la spinta a Messi per accettare l’offerta saudita. La fonte dell’AFP definisce comunque come “stratosferica” l’offerta economica fatta all’attaccante argentino che a questo punto potrebbe ritrovare nel campionato arabo l’eterno rivale Cristiano Ronaldo, ingaggiato dopo il Mondiale in Qatar dall’Al-Nassr.

ilnapolista © riproduzione riservata