Mondiali, ecco il tabellone degli ottavi: l’Europa domina con 7 nazionali

Ci sono ancora Francia, Norvegia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Belgio e Svizzera. Seguono il Sudamerica (Argentina, Paraguay, Brasile e Colombia) e il Centro e Nord America (Usa, Canada e Messico). Solo 2 africane (Marocco e Egitto)

Con la vittoria della Colombia ai danni del Ghana e quella dell’Argentina contro Capo Verde si sono chiusi i sedicesimi di finale del Mondiale. Adesso entriamo nella parte calda, con il tabellone degli ottavi già pronto a regalare emozioni. Ecco i dettagli.

Mondiali, il tabellone degli ottavi

Parte Sinistra del Tabellone

Francia vs Paraguay

Canada vs Marocco

Portogallo vs Spagna

Stati Uniti vs Belgio

Parte Destra del Tabellone

Brasile vs Norvegia

Messico vs Inghilterra

Argentina vs Egitto

Svizzera vs Colombia

Un’importante quota europea

Da quanto si evince, l’Europa è il continente più rappresentato con Francia, Portogallo (salvato da un’inezia), Spagna, Belgio, Inghilterra, Norvegia e Svizzera ancora in corsa. Poi troviamo il Sud America con Brasile, Argentina, Paraguay e Colombia. A completare il quadro ci sono le nazionali del Centro e Nord America con Messico, Stati Uniti e Canada. Infine restano le due squadre africane ancora in gioco, ovvero Egitto e Marocco.

Ai sedicesimi, l’Africa ha perso ben sette rappresentanti: Sudafrica, Senegal, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Capo Verde e Ghana. L’Oceania aveva una sola squadra, la Nuova Zelanda, eliminata ai gironi (nel gruppo del Belgio), mentre l’Asia ha perso le sue ultime due rappresentanti, Giappone e Australia, proprio ai sedicesimi.