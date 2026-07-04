Mondiali, ecco il tabellone degli ottavi: l’Europa domina con 7 nazionali

Ci sono ancora Francia, Norvegia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Belgio e Svizzera. Seguono il Sudamerica (Argentina, Paraguay, Brasile e Colombia) e il Centro e Nord America (Usa, Canada e Messico). Solo 2 africane (Marocco e Egitto)

Mondiali, ecco il tabellone degli ottavi: l’Europa domina con 7 nazionali

Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 / Argentina-Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: coppa del Mondo ONLY ITALY

Con la vittoria della Colombia ai danni del Ghana e quella dell’Argentina contro Capo Verde si sono chiusi i sedicesimi di finale del Mondiale. Adesso entriamo nella parte calda, con il tabellone degli ottavi già pronto a regalare emozioni. Ecco i dettagli.

Mondiali, il tabellone degli ottavi

Parte Sinistra del Tabellone

  • Francia vs Paraguay
  • Canada vs Marocco
  • Portogallo vs Spagna
  • Stati Uniti vs Belgio

Parte Destra del Tabellone

  • Brasile vs Norvegia
  • Messico vs Inghilterra
  • Argentina vs Egitto
  • Svizzera vs Colombia

Un’importante quota europea

Lukaku e De Bruyne ai Mondiali

 

Da quanto si evince, l’Europa è il continente più rappresentato con Francia, Portogallo (salvato da un’inezia), Spagna, Belgio, Inghilterra, Norvegia e Svizzera ancora in corsa. Poi troviamo il Sud America con Brasile, Argentina, Paraguay e Colombia. A completare il quadro ci sono le nazionali del Centro e Nord America con Messico, Stati Uniti e Canada. Infine restano le due squadre africane ancora in gioco, ovvero Egitto e Marocco.

Ai sedicesimi, l’Africa ha perso ben sette rappresentanti: Sudafrica, Senegal, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Capo Verde e Ghana. L’Oceania aveva una sola squadra, la Nuova Zelanda, eliminata ai gironi (nel gruppo del Belgio), mentre l’Asia ha perso le sue ultime due rappresentanti, Giappone e Australia, proprio ai sedicesimi.