Mondiali, ecco il tabellone degli ottavi: l’Europa domina con 7 nazionali
Ci sono ancora Francia, Norvegia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Belgio e Svizzera. Seguono il Sudamerica (Argentina, Paraguay, Brasile e Colombia) e il Centro e Nord America (Usa, Canada e Messico). Solo 2 africane (Marocco e Egitto)
Con la vittoria della Colombia ai danni del Ghana e quella dell’Argentina contro Capo Verde si sono chiusi i sedicesimi di finale del Mondiale. Adesso entriamo nella parte calda, con il tabellone degli ottavi già pronto a regalare emozioni. Ecco i dettagli.
Mondiali, il tabellone degli ottavi
Parte Sinistra del Tabellone
- Francia vs Paraguay
- Canada vs Marocco
- Portogallo vs Spagna
- Stati Uniti vs Belgio
Parte Destra del Tabellone
- Brasile vs Norvegia
- Messico vs Inghilterra
- Argentina vs Egitto
- Svizzera vs Colombia
Un’importante quota europea
Da quanto si evince, l’Europa è il continente più rappresentato con Francia, Portogallo (salvato da un’inezia), Spagna, Belgio, Inghilterra, Norvegia e Svizzera ancora in corsa. Poi troviamo il Sud America con Brasile, Argentina, Paraguay e Colombia. A completare il quadro ci sono le nazionali del Centro e Nord America con Messico, Stati Uniti e Canada. Infine restano le due squadre africane ancora in gioco, ovvero Egitto e Marocco.
Ai sedicesimi, l’Africa ha perso ben sette rappresentanti: Sudafrica, Senegal, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Capo Verde e Ghana. L’Oceania aveva una sola squadra, la Nuova Zelanda, eliminata ai gironi (nel gruppo del Belgio), mentre l’Asia ha perso le sue ultime due rappresentanti, Giappone e Australia, proprio ai sedicesimi.