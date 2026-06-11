Vergara, il futuro è con Allegri: nuovo ruolo (forse da mezzala) e, salvo sorprese, resta al Napoli

Il futuro di Antonio Vergara non è una questione di mercato, ma di crescita. È questa la lettura di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: il talento del vivaio del Napoli dovrà fare un altro salto, e dovrà farlo con Massimiliano Allegri.

Mandarini disegna il nuovo ruolo: Vergara mezzala nel Napoli di Allegri

La “lettura più corretta“, scrive Mandarini, è che Vergara debba consacrarsi con Allegri e possa “continuare a puntare alla Nazionale”, dopo aver già partecipato a una delle famose cene di Gattuso. Dovrà trovare una dimensione definitiva e quella continuità che l’infortunio gli ha spezzato. Una fiducia conquistata con caparbietà e “naturale sfrontatezza“, emergendo dopo essere stato a un passo dal prestito a gennaio: ha segnato in ogni competizione adattandosi da trequartista destro nel 3-4-2-1. E ora, scrive il quotidiano, “potrebbe profilarsi una stagione da mezzala“. Affari suoi e di Max: “attendere, prego”.

Il mercato su Vergara: Como, Atalanta e Roma, ma nessuna offerta concreta

Attorno al ragazzo, intanto, si muove la Serie A. Oltre al Como, che lo segue da tempo, si sono mosse anche Atalanta e Roma, con il Napoli che lo valuta intorno ai 30 milioni. Il punto, però, è un altro: al Napoli non è arrivata nessuna offerta, come ha precisato Sky. Chiacchiere e sondaggi, non trattative. E anche il suo agente Mario Giuffredi ha messo le cose in chiaro: se Vergara andrà via, sarà una scelta del club, non sua.

La scelta del Napoli: plusvalenza o consacrazione in azzurro

Resta il dilemma che abbiamo raccontato: incassare una plusvalenza quasi totale o tenersi un giovane su cui costruire. Ma le ultime indicazioni spostano l’ago verso la permanenza, anche perché Allegri vuole rilanciare Anguissa e tenere tutti i centrocampisti. E in una rosa che Max sta già pianificando con Manna, un jolly come Vergara — mezzala, trequartista, esterno — vale più di trenta milioni di cassa.