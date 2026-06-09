Vergara, il dilemma del Napoli: plusvalenza o tenerlo?

Vergara il boom con il gol in Champions

C’è stato un momento in cui Vergara è stato al centro del calcio italiano. Un po’ come Silvio Baldini adesso. Conte si ritrovò senza calciatori e lanciò la non più giovane (23 anni) mezz’ala. Peraltro napoletano. A Napoli se sei napoletano, sei guardato con occhio diverso. Come se un gol non fosse un gol, sia se realizzato da uno di Pordenone o di Fuorigrotta.

In ogni caso fu subito boom. Gol al Chelsea in Champions. Poi gol alla Fiorentina in campionato. Quindi al Como in Coppa Italia. È nata una stella. Il ct Gattuso avrebbe voluto portarlo in Nazionale per gli spareggi Mondiali. Poi ovviamente gli avversari hanno preso le contromisure e le cose sono cambiate. Ci si è messo anche un infortunio. Sta di fatto che adesso Vergara e il Napoli possono ancora sfruttare quell’onda anomala. Il club potrebbe realizzare una maxi-plusvalenza. Le offerte pare che non manchino. Ovviamente devono sempre concretizzarsi. Conta la vita percepita più che quella reale.

Ha il 12 presenze in Serie A

I freddi numeri dicono che a 23 anni ha 12 presenze in Serie A. E qui può venire in soccorso Gianfranco Zola che in Serie A ha esordito proprio a 23 anni. Un gol in Serie A, tre assist. Un gol in Champions con quattro presenze.

Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Ricorda che il club ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto lo scorso ottobre, prima dell’exploit (quindi a cifre ritenute troppo basse dal suo entourage, va da sé).

Ora ha un contratto fino al 2030. È chiaro che questo battage – pare che tutti lo cerchino – è dovuto anche al lavoro di chi lo segue. Ma è vero che il Napoli deve stabilire cosa fare: tenerlo o puntare alla plusvalenza?

Scrive il Corrmezz:

“La tentazione plusvalenza e la consapevolezza del talento di Vergara, il dilemma di casa Napoli”.

Per il quotidiano Allegri lo terrebbe. Va detto che dalle varie indiscrezioni emerge che Allegri terrebbe tutti e non si può. Del resto, ancora non c’è certezza sul futuro del livornese. Figuriamoci su altro.