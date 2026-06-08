Allegri vuole rilanciare Anguissa e tenere tutti i centrocampisti del Napoli

Come riportato dalla Gazzetta, la tentazione dell’allenatore è incontrare il camerunense e parlargli. Anche Lang e Lucca sono nella lista degli "scontenti" da provare a valorizzare.

Allegri vuole rilanciare Anguissa e tenere tutti i centrocampisti del Napoli

Db Como 02/05/2026 - campionato di calcio serie A / Como-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Frank Anguissa-Nico Paz

Nonostante non sia ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri starebbe iniziando a programmare già la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che il tecnico vorrebbe tenere è Frank Anguissa, che però sembra vicino all’addio, anche perché gli azzurri rischierebbero di perderlo a zero la prossima estate.

Allegri vorrebbe tenere tutti i centrocampisti del Napoli, compreso Anguissa

Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Il centrocampo attuale riempie gli occhi di Allegri, che spera di poter avere tutti assieme Lobotka e Gilmour, Anguissa e De Bruyne, McTominay e Vergara. Anguissa è il depositario delle verità future della mediana: se dovesse restare, indirizzerebbe il Napoli verso la conferma di un blocco che Allegri apprezza e del quale non toccherebbe nulla. La tentazione dell’allenatore è di incontrarlo, di parlargli, di coglierne l’umore, uscito un po’ ammaccato dall’ultima stagione accidentata.

Massimiliano Allegri allenatore italiano

Ricordiamo che il centrocampista camerunense ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma che al momento non è disposto a prolungare.

Un altro nome che Allegri starebbe puntando di valorizzare è Noa Lang, ceduto in prestito al Galatasaray lo scorso gennaio. Bisognerà provare a dargli fiducia, scrive il quotidiano nell’edizione odierna, anche perché è costato 28 milioni la scorsa estate. Stessa cosa per Lorenzo Lucca, pagato 40 milioni; l’ex Udinese potrebbe rientrare nelle gerarchie del nuovo tecnico azzurro.