Allegri vuole rilanciare Anguissa e tenere tutti i centrocampisti del Napoli

Come riportato dalla Gazzetta, la tentazione dell’allenatore è incontrare il camerunense e parlargli. Anche Lang e Lucca sono nella lista degli "scontenti" da provare a valorizzare.

Nonostante non sia ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri starebbe iniziando a programmare già la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che il tecnico vorrebbe tenere è Frank Anguissa, che però sembra vicino all’addio, anche perché gli azzurri rischierebbero di perderlo a zero la prossima estate.

Allegri vorrebbe tenere tutti i centrocampisti del Napoli, compreso Anguissa

Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Il centrocampo attuale riempie gli occhi di Allegri, che spera di poter avere tutti assieme Lobotka e Gilmour, Anguissa e De Bruyne, McTominay e Vergara. Anguissa è il depositario delle verità future della mediana: se dovesse restare, indirizzerebbe il Napoli verso la conferma di un blocco che Allegri apprezza e del quale non toccherebbe nulla. La tentazione dell’allenatore è di incontrarlo, di parlargli, di coglierne l’umore, uscito un po’ ammaccato dall’ultima stagione accidentata.

Ricordiamo che il centrocampista camerunense ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma che al momento non è disposto a prolungare.

Un altro nome che Allegri starebbe puntando di valorizzare è Noa Lang, ceduto in prestito al Galatasaray lo scorso gennaio. Bisognerà provare a dargli fiducia, scrive il quotidiano nell’edizione odierna, anche perché è costato 28 milioni la scorsa estate. Stessa cosa per Lorenzo Lucca, pagato 40 milioni; l’ex Udinese potrebbe rientrare nelle gerarchie del nuovo tecnico azzurro.