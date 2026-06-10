Al Napoli non è arrivata nessuna offerta per Vergara (Sky)

Vergara: se arriva l’offerta di trenta milioni, si vedrà

Collegamento con Massimo Ugolini a Sky Sport per fare il punto sul mercato del Napoli e sulle esigenze del club.

Massimo Ugolini: “Il Napoli ha due priorità: abbassare l’età media della rosa e abbassare il monte ingaggi. Una priorità potrebbe essere la confermare di Vergara. Ha 23 anni, ha fatto bene in campionato e anche in Champions (ha segnato un gol al Chelsea, ndr). Ieri ha parlato il suo agente che ha dichiarato: se verrà ceduto, è per volontà del club. Il Napoli è intenzionato a tenerlo, poi le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. Dovesse arrivare un’offerta importante, attorno ai trenta milioni, è ovvio che il Napoli prenderebbe in considerazione l’idea di cedere il giocatore, però quest’offerta non è arrivata nonostante l’interessamento di Como Roma e dell’Atalanta. Vergara certamente può abbattere l’età media della rosa.

Undici più due saranno i rientri dai prestiti

L’altra priorità è ridurre il monte ingaggi. Nella graduatoria del monte ingaggi del Napoli, i primi sei sono tutti over trenta, eccezion fatta per Neres che ha 29 anni. L’eccezione è McTominay che ha sì 28 anni ma il Napoli dovrà rinnovargli il contratto con aumento. Nella classifica degli ingaggi, spiccano i 18 milioni lordi cumulati dagli stipendi di De Bruyne e Lukaku. Sappiamo anche quanto il prossimo anno il Napoli voglia sfruttare la classe di De Bruyne. Nel dare e avere del mercato in entrata in uscita, il club dovrà prendere in considerazione due aspetti: l’anagrafe e il monte ingaggi. Vanno tener conto delle esigenze di Allegri e di quelle di bilancio.

Non vanno poi dimenticati gli undici calciatori (più due) che rientreranno dai vari prestiti: Lucca Lang, Marianucci, Rafa Marin vorranno essere valutati da Allegri.