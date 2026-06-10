Vergara fa gola in Serie A: oltre al Como, anche Atalanta e Roma sono interessate
Schira scrive su Tuttosport che i lariani lo vogliono per sostituire Nico Paz, se dovesse tornare a Madrid. Sky aggiunge che ci sono anche altri due club interessati al gioiellino del Napoli.
Antonio Vergara fa gola in Serie A. Il Como lo vorrebbe come sostituto di Nico Paz, che potrebbe tornare al Real Madrid; il Napoli chiede 30 milioni per cederlo, anche se la volontà del trequartista è di rimanere nella sua squadra del cuore.
Vergara piace a tre club di Serie A
Nicolò Schira scrive su Tuttosport:
Gli occhi del Como su Antonio Vergara. Il club lombardo ha messo nel mirino il gioiellino del Napoli per rinforzare la trequarti, a maggior ragione se Josè Mourinho non dovesse dare il via libera alla permanenza di Nico Paz sul lago per un’altra stagione.
Intanto, come riportato da Sky Sport, ci sono altri due club di Serie A interessati al giocatore:
Como, Atalanta e Roma hanno mostrato interesse.
Sarà interessante capire come si muoverà il Napoli e quale sarà soprattutto l’intenzione del neo tecnico Max Allegri, che potrebbe richiedere la permanenza di Vergara per un’ulteriore stagione. Il suo contratto, infatti, scade nel 2030; c’è tempo.