Allegri-Napoli, Max pianifica già la rosa con Manna in attesa della firma

L’attesa logora i tifosi, ma a sentire Sky non c’è nulla di cui preoccuparsi. Sul nodo dell’ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli ha fatto il punto Massimo Ugolini, che inquadra la situazione come una semplice fase di stand-by: il contratto sarebbe già pronto e l’operazione non presenterebbe particolari criticità.

L’annuncio in stand-by: tocca al Milan

Il motivo del ritardo, spiega il giornalista di Sky Sport, è tutto rossonero: prima di liberare definitivamente Allegri, il Milan deve individuare il proprio nuovo allenatore. Una dinamica che conferma quanto andiamo raccontando da giorni, e cioè che il futuro del tecnico al Napoli resta appeso ai tempi del club che lo ha appena salutato. Niente di compromettente, comunque: è il paradosso già fotografato da Zazzaroni, con il Napoli costretto ad attendere che a Milanello qualcuno sblocchi le carte. In fondo, è l’ennesimo capitolo di un intreccio in cui gli azzurri sono rimasti in mezzo.

Il nuovo Napoli di Allegri: 4-3-3 e i nomi sotto esame

La cosa interessante, però, è che Allegri non sta aspettando con le mani in mano. Sempre secondo Ugolini, il tecnico avrebbe già iniziato a lavorare alla pianificazione della rosa a stretto contatto con il ds Manna, con cui condivide un ottimo rapporto dai tempi della Juve. L’idea di partenza è un 4-3-3, per dare al Napoli un’identità chiara fin da subito. E poi le valutazioni sull’organico: sotto la lente, secondo Sky, finiscono Rafa Marín e Cyril Ngonge, ma anche Antonio Vergara, reduce da una stagione sorprendente e tutto da definire sul piano contrattuale. Da inquadrare nel nuovo progetto anche i big: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e André-Frank Zambo Anguissa, il cui futuro è tornato in bilico proprio con l’arrivo del nuovo allenatore. Casi non critici, assicura Ugolini, ma da valutare con attenzione. Insomma: l’annuncio non c’è ancora, ma il Napoli di Allegri, nella testa di Allegri, è già cominciato.