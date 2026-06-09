Juanlu Sanchez, il ritorno di fiamma: Manna pensava a Dodò e Valinčić, e invece torna sul suo “innamoramento”

Juanlu Sanchez e il Napoli, un anno dopo. La storia si riapre, e a raccontarla è Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport: dopo aver sondato altre piste, Giovanni Manna è tornato sul terzino del Siviglia che lo aveva fatto “innamorare” già nell’estate 2025.

Cosa scrive la Gazzetta: perché al Napoli serve un altro terzino destro

“Manna ha sondato le corsie laterali, ha pensato a Dodò (28 a novembre) della Fiorentina che andrebbe in scadenza tra dodici mesi; ha riflettuto sul croato Valinčić (24 a novembre, il 17, stesso giorno del brasiliano) e poi è tornato indietro con la memoria ed ha ripescato il suo «innamoramento» per Juanlu Sanchez che a Ferragosto ne farà 23″.

Il punto di partenza è anagrafico e tattico. Giovanni Di Lorenzo, il capitano, ad agosto compirà 33 anni; la stagione sarà lunga, su quattro fronti; e il turnover diventerà una condizione, non un’opzione. Serve insomma un altro esterno destro, giovane e di prospettiva. Un anno fa, di questi tempi, il Napoli fu a un passo da Juanlu: Manna andò in Spagna, incontrò Alessio Secco — ex diesse della Juventus, oggi manager internazionale — e in sede, in Andalusia, si dialogò a lungo. Poi il destino: il 14 agosto, a fine ritiro, si infortunò Romelu Lukaku, e quell’incidente spinse il club a cambiare obiettivo e a prendere Højlund. Affare congelato.

Il ripensamento di Manna: da Dodò e Valinčić di nuovo a Juanlu Sanchez

Da lì, per settimane, Manna ha studiato le corsie laterali. Ha pensato a Dodò della Fiorentina (28 anni a novembre, in scadenza tra dodici mesi), ha riflettuto sul croato Valinčić (24 anni il 17 novembre), prima di tornare indietro con la memoria e ripescare il suo “innamoramento” per Juanlu Sanchez, che a Ferragosto farà 23 anni. A destra, scrive Giordano, si procederebbe con due interventi importanti e giovani, di prospettiva consistente. Non è una novità assoluta: è una telenovela che raccontiamo da un anno, da quando il giocatore aveva già accettato il Napoli e l’accordo da 18 milioni più bonus sembrava realtà, salvo poi saltare. La pista è rimasta viva: in autunno Juanlu era ancora una priorità, poi il Siviglia ha alzato le pretese a 20-25 milioni. Ora il cerchio si chiude: dopo aver guardato altrove, Manna torna al primo amore. E pensare che lo stesso giocatore, un anno fa, frenava: “Napoli? Penso solo all’Europeo, ma sto bene al Siviglia”.