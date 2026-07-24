Il Napoli fa spazio, Hasa e Zerbin al Frosinone a titolo definitivo (e non in prestito)

Il Napoli prosegue con l’opera di sfoltimento della rosa. A lasciare il club azzurro Alessio Zerbin ed Hasa, entrambi via a titolo definitivo. A darne notizia, il ds del Frosinone Renzo Castagnini a Stile tv.

“Manna ha tanti giocatori da mandare via, due li abbiamo presi noi, ma le squadre oggi sono un po’ troppo piene di giocatori. Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato tutto col Napoli e con i giocatori. Zerbin negli ultimi anni ha fatto la Serie A e l’ha fatta bene, Hasa è un giovane interessate e pensiamo possa fare bene. Ha fatto un ottimo campionato a Carrara, noi dobbiamo lavorare così e lo facciamo per scelta e blasone del club che ha sempre fatto questo. Li abbiamo presi entrambi a titolo definitivo“.

Ancora non conosciamo le cifre. Comunque un’ottima operazione perché non condotta con la formula del prestito.