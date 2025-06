Juanlu Sanchez: «Napoli? Ora penso solo all’Europeo, ma ho sempre detto che sto bene al Siviglia»

Il terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, che il Napoli vorrebbe acquistare, ha rilasciato un’intervista ad As impegnato attualmente nell’Europeo Under 21 con la Spagna.

Juanlu: «Napoli? Ora penso solo all’Europeo, ma ho sempre detto che sto bene al Siviglia»

L’Europeo è una vetrina per te?

«Non ci penso. Ora devo lottare per la Spagna in questo Europeo ed è su questo che mi concentro. Ho sempre detto che ero molto felice al Siviglia, ho rinnovato e ho altri tre anni di contratto».

Ma giovedì il Napoli era in città a chiedere di te…

«Lascio queste questioni ai miei agenti. E ancora di più ora che sono concentrato al 100% sulla nazionale e sto solo pensando a fare un buon Europeo, questo è il mio unico obiettivo al momento».

Ci sono diversi giocatori nella Spagna legati a movimenti di mercato. Davvero non ci pensate?

«Succede ogni estate. Ma ora siamo uniti dallo stesso obiettivo, che è quello di vincere. Nessuno sta pensando ad altro».

Juanlu Sanchez è sempre più vicino al Napoli, l’ultima offerta proveniente dal ds azzurro Giovanni Manna è di 15 milioni ed è stata respinta. Il difensore ha disputato una prestazione di alto livello nella prima partita della Spagna nell’Europeo Under 21; questo è ciò su cui vuole puntare il Siviglia per alzare il prezzo del suo cartellino. Il Napoli conosce la situazione finanziaria del club spagnolo e vorrebbe chiudere il prima possibile per Juanlu. Servono 16-17 milioni + 2-3 di bonus per convincere il Siviglia e arrivare ai 20 milioni richiesti. Al momento, il Siviglia è in attesa di una nuova offerta da parte degli azzurri; il calciatore ha già accettato la destinazione.