Juanlu è ancora una priorità per il Napoli, l’offerta da 18 milioni più bonus era stata accettata (Gazzetta)

Per il terzino era pronto un contratto di cinque anni; poi l'infortunio di Lukaku cambiò i piani degli azzurri e fece raffreddare la trattativa. Ora Manna ha ripreso i contatti col Siviglia.

L’acquisto di Juanlu Sanchez dal Siviglia potrebbe essere stato solo rimandato per il Napoli. Infatti, il ds Manna pare abbia già ripreso i contatti con il club andaluso e il giocatore per dare ad Antonio Conte un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo da gennaio.

Procede la trattativa per portare Juanlu a Napoli a gennaio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Juanlu Sanchez è stato il tormentone della hit estiva dei tifosi napoletani: arriva o non arriva, l’affare si fa o non si fa. In realtà sembrava tutto già deciso per il trasferimento in azzurro dell’esterno del Siviglia, tanto che le visite mediche del giocatore parevano imminenti, ma poi l’infortunio di Lukaku ha cambiato la lista delle priorità e i rapporti con il club spagnolo si sono raffreddati. Fumata bianca e acquisto stoppato, ma forse solo rimandato. Conte infatti non ha perso le speranze di avere un’alternativa a Di Lorenzo. Sanchez finora ha giocato 6 partite per un totale di 402 minuti.

Il Napoli non ha smesso di seguirlo e neppure di apprezzarlo. Juanlu è giovane e ha voglia di fare il grande salto, l’accordo in estate era già stato imbastito perciò in teoria va solo sistemato: gli azzurri avevano presentato un’offerta da 18 milioni di euro (più eventuali bonus) che era stata considerata soddisfacente dagli spagnoli e per il ragazzo era pronto un contratto di 5 anni da circa 2 milioni di stipendio a stagione. Ora toccherà a Manna, che ha già ripreso i dialoghi lontano dai riflettori, convincere il ragazzo e la società.