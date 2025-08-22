Juanlu al Napoli per 18 milioni più bonus: l’accordo è finalmente realtà (Marca)

Juanlu, finalmente trovato l’accordo col Napoli

Il quotidiano Marca scrive del trasferimento di Juanlu al Napoli:

“Il Siviglia e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Juanlu, per il quale il campione in carica della Serie A pagherà 18 milioni di euro fissi più altri tre milioni possibili in variabili.

Juanlu, internazionale nelle divisioni giovanili e campione olimpico con la Spagna a Parigi 2024, ha concordato più di un mese fa i termini del suo contratto quinquennale con il Napoli, con il quale ha negoziato con il permesso del Siviglia quando, a giugno, il direttore sportivo Giovanni Manna si è recato negli uffici del Sánchez-Pizjuán per trattare il suo acquisto.

Il suo omologo del Siviglia, Antonio Cordón, aveva respinto le prime offerte degli italiani perché inferiori a quelle presentate da alcuni club della Premier League inglese, come il Wolverhampton, ma il desiderio del calciatore di giocare nel Napoli ha infine deciso il suo destino.”

Juanlu titolare col Siviglia, Di Marzio: “Scelta dettata dalle assenze che non influenza il possibile trasferimento al Napoli”

Scriveva Di Marzio: «Sarà un inizio di settimana molto intrigante in ottica mercato per il Napoli, che attende due nuovi rinforzi. In primis Gutierrez, che lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà con gli azzurri. Poi Juanlu, esterno spagnolo per cui i campioni d’Italia in carica confidano di chiudere sempre lunedì».

Continuava poi Gianluca Di Marzio sul suo sito: «Intanto, però, da Siviglia arriva un messaggio chiaro: Almeyda ha infatti schierato titolare il terzino destro per la sfida contro l’Athletic Club che inaugura la Liga. Una scelta possibilmente dettata anche dalle tante assenze per l’allenatore argentino, ma che non influenza il possibile trasferimento in Italia: il Napoli, come detto, confida di ottenere il sì definitivo entro domani». Di Marzio scrive: «Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo spagnolo potrebbe presto essere un rinforzo per Antonio Conte. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey, segnando 5 gol e servendo 5 assist».