Juanlu è ancora nel mirino del Napoli, ma il Siviglia ora chiede 20-25 milioni

Ekrem Konur: il Napoli è in trattative con il Siviglia. Anche Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen stanno monitorando la situazione.

Il Napoli è ancora alla ricerca del vice di Giovanni Di Lorenzo. E non ha mai smesso di monitorare Juanlu Sanchez del Siviglia, che non è riuscito ad arrivare in Italia durante il mercato estivo.

Napoli su Juanlu del Siviglia

Secondo quanto riportato dall’esperto turco di calciomercato Ekrem Konur:

Juanlu Sánchez sta attirando un forte interesse in tutta Europa. Il Napoli è in trattative con il Siviglia per il terzino destro 21enne. Anche Aston Villa, Real Sociedad e Bayer Leverkusen stanno monitorando la situazione. Il Siviglia dovrebbe richiedere circa 20-25 milioni milioni di euro.

🚨🆕 #SevillaFC 🇪🇸

Juanlu Sánchez is attracting strong interest across Europe. ▪️Napoli are in talks with Sevilla for the 21-year-old right-back. 👀Aston Villa, Real Sociedad and Bayer Leverkusen are also monitoring the situation. 💰Sevilla are expected to demand around… https://t.co/JYNpjwT9FD pic.twitter.com/hwfxEZ3doO — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2025

Juanlu Sanchez è stato il tormentone della hit estiva dei tifosi napoletani: arriva o non arriva, l’affare si fa o non si fa. In realtà sembrava tutto già deciso per il trasferimento in azzurro dell’esterno del Siviglia, tanto che le visite mediche del giocatore parevano imminenti, ma poi l’infortunio di Lukaku ha cambiato la lista delle priorità e i rapporti con il club spagnolo si sono raffreddati. Fumata bianca e acquisto stoppato, ma forse solo rimandato. Conte infatti non ha perso le speranze di avere un’alternativa a Di Lorenzo. Il Napoli non ha smesso di seguirlo e neppure di apprezzarlo. Juanlu è giovane e ha voglia di fare il grande salto, l’accordo in estate era già stato imbastito perciò in teoria va solo sistemato: gli azzurri avevano presentato un’offerta da 18 milioni di euro (più eventuali bonus) che era stata considerata soddisfacente dagli spagnoli e per il ragazzo era pronto un contratto di 5 anni da circa 2 milioni di stipendio a stagione.