Perché Vergara vale solo 30 milioni? Il Napoli sta per svenderlo come fece con Kvaratkshelia

Il Como lo vuole al posto di Nico Paz. Siamo certi che giusto venderlo? E a quel prezzo poi. Domande a cui dovrebbe rispondere Allegri

Lucca vale 35 milioni e Vergara cinque in meno?

I giovani che vincono con le nazionali under e ora anche con l’Italia sperimentale di Baldini. Questa nuova generazione che nei club si disperde a meno che non sceglie di andare nei campionati esteri. A Napoli l’ultima stagione ha fatto emergere Antonio Vergara. Grazie alla sequenza di infortuni la mezz’ala napoletana si è imposto in Champions League con un gran gol al Chelsea, una rete e un rigore procurato in campionato e un gol in Coppa Italia. Poi l’infortunio ha fermato questo percorso in crescendo ma non il mercato: il Como vuole lui al posto di Nico Paz, non uno qualsiasi come 10.

Il Napoli non lo considera incedibile. Prima domanda: fa bene? Seconda questione è il prezzo fissato: 30 milioni. Seconda domanda: perché? In un campionato dove si paga Lucca 35 milioni e dove Atta viene valutato 40 milioni e Palestra sarà pagato 50 milioni, al netto di tutte le reali valutazioni del calciatore azzurro, perché Vergara solo 30 milioni?

Dubbi sulla decisione di far partire l’azzurro

Sembra di rivedere il film degli errori su Kvara che oggi sta dimostrando di valere il doppio dei 75 milioni elargiti dal Psg. Dopo un anno con Fabregas il buon Antonio potrebbe valere anche lui il doppio ma un’altra domanda che resta sul tavolo: perché privarsi di uno dei pochi talenti usciti dalla nostra Primavera?

Ovviamente questo sono risposte che oltre alla società chiamano in causa Max Allegri e il piano per il Napoli 26/27. Sempre nell’attesa che l’estenuante tira e molla con il Milan di Ibra finisca e finalmente il tecnico livornese possa iniziare a vestire la tuta azzurra.